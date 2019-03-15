砸千萬才能入主明星學區　大安區每坪近百萬、小套房要2600萬

記者黃靖惠／綜合報導

現代版家長望子成龍、望女成鳳，為了不讓孩子輸在起跑點，寧可砸錢買下一間小套房，等到孩子一出生先入戶籍卡位，就是為能夠順利擠入「明星學區」內就讀，但想擠入名校代價可不小，以大安區「明星學區」金華國中周邊一坪90萬元，一間小套房2600萬元。

《台北市新生入學資訊網》資料顯示，台北市設籍學區內國小學生數額滿，且需要審查的公立國小共有26所，可見明星校區光環仍在，不少爸媽還是擠破頭想將孩子送入，但擠進名校代價可不低，爸媽口袋不夠深還做不到。

據台灣房屋統計熱門國小學區宅行情，以松山區的敦化國小旁一坪79萬元、大安區金華國中旁一坪92.8萬元，最單價最高地段、信義區博愛國小旁一坪77萬元。

▲敦化國小周遭。（圖／記者張榮恩攝）



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，松山區的敦化國小、敦化國中形成雙敦學區，房價已逼近八字頭，該地段屬捷運小巨蛋生活圈，原本就是敦北林蔭大道黃金區塊，除了設籍因素，居住機能佳也成為自住首選，像台視中崙附近，或是南京東路三、四段巷弄等都是當地交易熱區。

此外，陳炳辰指出，信義區的博愛國小則有興雅國中同步帶動學區房市，大安區的金華國中與金華國小也組成雙明星學區，兩者更分別位於信義計畫區、大安森林公園周邊的豪宅聚集地段，房價自然不低，而不少家長搶攻小宅設籍，也造就大安森林公園附近單價百萬小套房熱潮。

不僅如此，大家房屋大家房屋企劃研究室主任郎美囡也表示，金華國小旁學區宅一坪90萬，一間小套房要價2000～2600萬元；國立台北教育大學附設實驗小學（龍門國中）學區宅一坪80萬元，一間套房要價1600～2200萬元；中正國中、台北市立大學附設實驗小學周邊一坪85萬，一間套房1700～2300萬元。

▼敦化國小周遭。（圖／記者張榮恩攝）

