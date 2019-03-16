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一個不嫌少、兩個恰恰好！「雙地政士」保障房屋交易

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▲司法院欲推動「買賣房屋的契約，須先自費找公證人公證」新制，對此，部分房仲業者認為，此措施是多此一舉。圖為屋主帶看示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲圖為屋主帶看示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者黃靖惠／綜合報導

「有土斯有財」是國人根深蒂固恆久不變觀念，但近期不動產買賣詐騙事件頻傳，消費者究竟在交易不動產時，應該如何自保呢？社團法人台中市地政士公會理事長周永康表示，民眾可以透過委託專業的地政士達成財產合理規劃、合法節稅的目的。

民眾可別為了節省些許手續費、賠上了百萬、甚至千萬買房款，他指出，大多數民眾並不黯法規，例如繼承或買賣等不動產移轉，雖可完成不動產的登記的目的，但卻嚴重地忽略當事人間稅務的負擔、身分權屬的糾葛、雙方代理及自己代理的利益衝突迴避等，造成社會法律爭議新聞事件層出不窮。

周永康建議，民眾有不動產移轉、繼承等情形時，別了為省請地政士的一點小錢，引發買賣雙方、親屬間的爭議，或衍生更重的稅務負擔，最好一開始就委託信賴的地政士辦理，既安心又有保障。

他直言，「地政士是保障交易安全的守護者」，以下又分為地政是兩大業務

（一）締約前：地政士具有提供當事人相關不動產資訊及協助調查產權功能：

地政機關所持有不動產資料，只有依法得登記之部分，但是不動產交易之內容，除有登記之部分外，尚有使用分區及限制、未保存建物、農作物、停車位使用權利、默示分管內容、公寓大廈規約、交易過程所有負擔部分…等等，關乎不動產價值之重要事項未在地政機關登載。

而交易前資訊之搜集、判斷，是地政士的專業職能，透過地政士之分析及說明，交易即能透明及公開、公平，斷絕糾紛之源頭。

（二）締約後：地政士具有契約履行之保全、優惠稅捐之規劃之功能：

契約之履行，價金之交付，負擔之移轉、瑕疵爭議之解決、契約解除或增修、產權移轉、不動產點交、後續稅賦申報及登錄…等，地政機關除了產權移轉登記一關以外，其餘部分之執行，均須倚賴地政士。

舉例來說，農地、住宅地的土地稅就不一樣，而且每位民眾因身分不同所需課徵稅也不同，再來移轉登記後，不動產是否有確實交付？交付後，不動產之使用應合乎何種法律？應受何限制？是否可以達到買方、取得權利人締約時意思？此刻地政士負起公正執行契約者的角色，協助確保債權、物權契約之完成。

他認為，「雙地政士」制度不動產買賣契約制訂流程雙重保障，加強維護不動產交易安全兼顧當事人之權益，中華民國地政士公會全國聯合會與台中市地政士公會積極推動「雙地政士」制度，也就是說希望不動產買賣雙方在交易過程中，能夠各找一位他們能信任的合法專業地政士，共同來參與契約制訂及買賣流程的溝通，使不動產買賣雙方當事人權益都可獲得充分雙重保障。

關鍵字：台中市地政士公會地政士土地房屋買賣移轉

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