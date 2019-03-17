並非離公司越近越好　近八成房客最重視需求是...

▲租房。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃靖惠／綜合報導

在外地租屋工作的年輕人都希望租屋處能離公司越近越好，甚至可以「睡覺睡到自然醒」，一下樓即公司的境界，但是今年最新房客問卷統計顯示，「近工作地點」已經不是租屋族首要挑選住處的原因了，反而更重視住處周邊的「環境品質」，因為租屋處的環境優劣，會影響租客居住時間長短。

網路租屋平台《PigRent找個窩》2019年最新房客問卷統計報告顯示，50％民眾平均看4～6間房屋會決定要承租，看房超過10間才決定承租的比例只有10％，因為實際看房需要耗費時間、體力成本，所以多數房客基於「慢看一步就沒有」的心態，大多看完5間內房屋就會思考並做出決定。

租屋族在挑選新住處時優先考量的外在條件，最在意的首要條件是「環境品質」占比近8成，其次是「交通便利性」占7成，第三「生活機能」占6成7比例，第四名才是「近工作地點」占5成6。

該份報告分析，在外租屋，一住便是一年起跳，因此環境品質的好壞是租客租屋時丟先考量點，再來交通便利與否也影響租客是否決定承租的意願，所以一般來說，近捷運站、公車站的物件熱門度高，生活機能良好、設備完善也是租客找房時特別留意的地方。

▼2019房客問卷統計報告。（圖／PigRent找個窩提供）

