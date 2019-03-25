1年狂換4店！手搖飲闖逢甲夜市「挑戰死亡傳說」　在地人愣：又換了喔？

▲台中在地人戲稱該處是「死亡店面」。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者黃君瀚／綜合報導

短短1年多時間內就換了4家不同業者，台中逢甲夜市附近就有一處三角店面商家更迭快速，被當地人戲稱是「死亡店面」。最近，有連鎖手搖業者進駐，霸氣掛上2張紅布條，宣示要打破猶如都市傳說般的詭異輪迴，更一次就簽下5年長約。

王姓男網友25日上午在「爆廢公社公開版」貼文，分享一張在台中逢甲夜市逛街時拍下的照片，只見一間麻辣鍋店招牌貼上大大的房仲招租訊息，下方則是2張全新的紅布條，昭告厝邊將有新的餐飲業者開店服務，似乎有著萬丈雄心，「打破都市傳說，終結魔鬼三角窗！」

搞笑的是，新店家另一張紅布條態度可就柔軟許多，除了標明將開業的是上宇林手搖飲料店，下一排大字大打哀兵政策，「懇請大家幫忙，我們簽5年（租約）......。」王男最後引用網路名言，替這間店下了趣味註解，「應該是靜茹給的勇氣才敢簽5年」。

▲店面位址離逢甲夜市不遠。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

照片貼上網，引來不少在地人圍觀，多數驚嘆著飲料店的勇氣，「逢甲這間一直換店家」、「這個昨天路過有看到，太好笑了」、「這間做什麼倒什麼，已經換了無數家了」、「身為逢甲人真心覺得太有勇氣了」、「又換了喔......怎麼我每次經過都是不同店」、「死亡店面，1年換了4次。」

不過，多數台中網友仍不看好飲料店前景，「大概要賠押金了」、「幫店家先拍拍，從沒走進去過」、「肯定5年內就玩完」、「我猜最後違約沒收押金，認賠出場」、「他們家還不錯喝，只是開店地點真的不好，我還跟朋友鬧著說大概撐個1年就要放鞭炮了。」

台中在地人說，那個地點不好停車，對開店較不友善，和餐點品質好壞沒有太大關係，「那個位子可能只有當地人+學生會去買，但早上車流很大真的很難停車，而且這個地點也不是遊客逛街路線」、「沒地方停車，大多都是路過，前一家火鍋不錯吃也是倒了。」

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