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東區租金板塊「大地震」　房東月租20萬降至14萬

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▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

▲百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區。（圖／東森新聞）

記者黃靖惠／綜合報導

台北東區店鋪業者接連撤點，也開始鬆動房東對租金堅持，其中更有房東店租「大跳水」，位於捷運忠孝敦化站口旁、正忠孝東路四段，一間約10坪的小店招租，房東原本開價20萬元店租，狠降到13萬9千元，調降幅度將近三成。

網路房屋交易平台591招租廣告，位於捷運忠孝敦化站旁的一間10坪小店面，屋主租金自砍6萬元，從20萬降至14萬元，並在屋況特別註記「巷弄內都要15萬元，何不選擇大馬路口和捷運呢？」，坪數約10坪，店面寬幅1.6米、深10米，周邊多百貨服飾，地段精華。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，忠孝東路四段為東區商圈最精華地段，以目前周邊租金行情，每坪約2萬元租金。

▲▼東區商圈店鋪最近三年租金變化。（圖／屋比趨勢研究中心提供）

▲東區商圈店鋪最近三年租金開價變化。（圖／屋比趨勢研究中心提供）

東區退租潮引發房東讓部降租，根據屋比房屋比價平台統計，最近三年東區主要道路店面租金開價有向下修正幅度，平均降一成左右。

以最精華忠孝東路四段店面租金，2017年時開價一坪7798元，到了今年剩下7079元，減幅達到9.2％，如果以一間30坪店面來說，平均一個月可以省下2萬1570元租金。

不僅如此，敦化南路一段店面租金，2017年一坪租金6400元，到了2019年一坪租金5814元，一坪減少586元，減幅率達9.2％。

▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

▲「極度乾燥」不撐了撤出東區。（圖／東森新聞）

關鍵字：東區店租屋比租金

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