Google來囉！亞東醫院旁「兩低」優勢　擄獲新北園區客的心　

▲▼Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh（前排中）宣布，今年在台灣將再多增聘百名名新血。（圖／記者邱倢芯攝）



記者黃靖惠／綜合報導

Google公司昨天（26日）宣布將進駐新北Tpark遠東通訊園區，有望帶來數千名以上就業機會，當地房仲表示，園區緊鄰捷運亞東醫院站旁，園區客選擇落腳亞東生活圈，除了因交通、生活機能佳外，再來房屋單價、總價都較板橋市中心親民許多，之前亞馬遜進駐時曾湧現一波園區客購屋潮，未來Google再進駐，預期周邊住房需求大增。

Google進駐板橋捷運亞東醫院站旁的遠東通訊園區，去年12月動工，今年2月23日上樑，樓地板面積約2萬坪，是一棟地下3樓、地上16樓的產業辦公室， 預計利用大部分樓層規劃辦公室、員工餐廳及健身中心等，將帶給當地數千名以上就業機會。

永慶房屋亞東捷運店店長許志鴻表示，以亞東醫院、亞東技術學院兩大地區，配合捷運與周遭店家形成亞東生活圈，周邊多新古屋、中古屋類型產品，附近有全聯、愛買以及瑞億傳統市場，食、衣、住、行以及醫療十分方便。

許志鴻表示，前年亞馬遜選擇落腳遠東通訊園區時，曾湧現一波園區客買盤，未來Google再進駐，會刺激周邊住房需求。

他指出，捷運站旁的兩房新成電梯大樓，一坪約60萬上下，平均總價1400～1600萬；3房型一坪約55～57萬元，平均總價帶2000～2300萬元；4房型一坪約52～53萬元上下，平均總價帶2800～3000萬元左右。

他指出，如果靠近亞東學院附近屋齡20年以上中古電梯大樓居多，平均一坪33～38萬元，兩房型產品總價1000～1800萬，除此之外，也有坪數小、挑高的產品，總價帶800~1000萬元，同樣也是周邊學生、老師、醫院工作、園區客優先選擇入手的產品。