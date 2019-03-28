開窗即見！「高雄凶樓」第一排景觀　低於市價1成30戶賣光

▲高雄市鹽埕區的九龍大樓去年被掛上白布條。（圖／李先生提供）



記者黃靖惠／綜合報導

「高雄第一凶宅」九龍大樓生因縱火案造成24死，隨後荒廢近30年，大樓靈異傳聞不斷，但因座落位置絕佳，附近有鹽埕商圈、天空步道、駁二藝術特區、愛河等知名觀光景點，加上近年捷運紅、橘線等軌道建設到位，吸引建商入駐周邊推案，去年正對面的「塩埕序」預售建案開賣，其中正對凶宅30多戶以低於市價1成回饋鄉里，全數售罄，而整棟八成已售出，預計要四月底將封盤。

高雄市鹽埕區的九龍大樓1989年曾發生縱火案，造成24人喪生，其中19人的遺體全堆疊在樓梯間，案發後該棟大樓荒廢30多年，周邊居民不時傳出聽到哭救聲、或看見白影飄遊鬼影幢幢，直到去年大樓外牆才掛上白布條、自揭是凶宅「本棟兇宅，近期舉辦超渡法會、祈渡眾多亡靈」，引發各界關注。

九龍大樓座落位置絕佳，不僅附近有鹽埕商圈、天空步道、駁二藝術特區、愛河等知名觀光景點，加上近年捷運紅、橘線等軌道建設到位，吸引建商入駐周邊推案。其中位於「凶宅第一排」的「塩埕序」預售建案為寶象建設新案，開價每坪23～26萬元，開賣至今已經十個多月時間，其中正對九龍大樓約30戶，以低於市價1成回饋當地居民，因此很快就買完。

▼高雄市鹽埕區的九龍大樓去年被掛上白布條。（圖／翻攝自Google Map、評論）



寶象建設業務部經理賴志明表示，當初公司看到九龍大樓荒廢30多年，因此想購地後拆除建案，與現在建案一併作規劃，無論是蓋教堂、還是公共設施等都能活化凶宅。

他表示，但收購全棟住宅過程中，無奈因產權複雜，且無法整合，甚至部分屋主提早卡位想拉高行情，因此公司購地蓋教堂的計畫因而作罷。

賴志明表示，「塩埕序」總戶數173戶，坪數規劃2～3房，20坪～37坪，總價550～1000萬元開賣十個多月時間，目前已經銷售八成以上，只剩下26戶，預計四月底封盤。

▲高雄市鹽埕區的九龍大樓去年被掛上白布條。（圖／翻攝自爆廢公社）