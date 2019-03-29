9億名車+21個浴室！　砸77億才配入住「全美最貴豪宅」

▲全美最貴豪宅曝光。（圖／翻攝自924 Bel Air Road，下同）

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豪宅不僅要占地夠大，還要設備驚人！加州洛杉磯比佛利山莊（Beverly Hill）有一棟全美最貴的豪宅，除了占地1萬多坪外，還擁有私人保齡球館、劇院、酒窖，價值2.5億美元（約台幣77億），貴氣逼人。

雖然比佛利山莊本就是世界知名尊貴住宅區，堪稱豪宅聚落，但建築大亨麥考斯基（Bruce Makowsky）2017年在此打造了一座占地高達一萬多坪豪宅「Bel Air」後，瞬間刷新全美最貴豪宅的紀錄，該豪宅要價超過2.5億美元，等於77億台幣。

「Bel Air」就坐落於比佛利山腰的私人綠洲中，不僅環境優美、270度的絕美視野，甚至有護城河環繞四周；4層樓的內部也相當豪華，包括12個臥室、21個浴室、3個廚房、3個餐廳、5個酒吧，娛樂類型的甜點屋、健身房、按摩房、游泳池及酒窖更是一項不缺。

硬體設備奢華之外，為了讓住戶體驗極致享受，保齡球館選用名牌LV做裝飾；電影院採用高檔大螢幕及愛馬仕皮質沙發，更預存7000部電影；露天平台成派對狂歡必備，香檳和紅酒同樣常備於酒窖，其中還包含世界頂級唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）。

既然是超級豪宅，當然不能不配備名車，這棟號稱「全美最貴」的豪宅同樣擁有價值3000萬美元（約合台幣9.24億）的汽車館藏，12輛頂級豪車、超跑外，還有10輛豪華機車，甚至是富豪必備的雙軌帆船及全新內裝退役直升機，豪奢程度可能連多數富豪都承擔不起。