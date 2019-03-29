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李同榮：2018年已落底　未來房市走向「八個字」

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▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲李同榮從市場價量、建商信心指數以及金融機構融資餘額、購屋信心五項指標分析，房市已於2018年第三季全面止跌，。（圖／記者李毓康攝）

記者黃靖惠／綜合報導

根據吉家網2018房市年報資料，該公司董事長李同榮從市場價量、建商信心指數以及金融機構融資餘額、購屋信心五項指標分析，房市已於2018年第三季全面止跌，自住買盤可積極進場，未來兩年將是高價微降丶低價微升的盤整格局。

房屋交易量在2016年交易量見底，全年只有24萬5千戶；2017年交易量26萬6千戶，2018年交易量27萬8千戶，量能逐年遽增，且近四年已把投資客全數清出，而累積四年自住買盤去年開始積極進場，市場交易量邁向健康穏健；再分析六都房價季線圖，去年第三季已全面止跌落底，此波房價因軟著陸，應會有兩到三年以盤代跌的盤整期。

建商對市場信心指標反應在開工量多寡，可從開工核發量、使照核發量觀察得知，去年全國建築物開工達10.2萬戶，是近4年以來新高，若與2017年相比，則成長幅度達35%，顯見建商信心指數大幅提升，幾乎所有上市公司建商都確認2018年房市已止跌落底。

至於金融金購融資餘額也反應買盤回歸，中央銀行去年底全體銀行購置住宅款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額各為6.98兆元及1.86兆元，續雙創歷史新高紀錄，且房貸全年增加3,296億元，年增率4.96％、創8年來新高，土建融年增1,197億元，年增率6.89％、為4年新高，央行認為房市延續溫和復甦步調不變。

▲▼鬼月對購屋意願的影響，已不若過去明顯。（圖／記者林信男攝）

▲鬼月對購屋意願的影響，已不若過去明顯。（圖／記者林信男攝）

2018年房市呈現高價新屋調整、與低價中古屋積極進場下，房價止跌。雖然，市場仍有七到八萬中大坪數餘屋，待換屋族群進場消化，但近四年也累積近八萬戶的觀望性買盤仍待進場，因此，房價會進入以盤代跌的局面。

李同榮認為，「自住買盤可以積極進場」，因為未來兩年高價微降丶低價微升的盤整格局，自住買盤可積極進場，風險不大，何況既然自住屬長期擁有，選擇此時進場沒有風險。

至於換屋族部分，他也建議，可針對新餘屋，多花時間精神，不疾不徐，選擇讓利較大建案的全新餘屋，耐心好好議價，必定能取得合理房價。

關鍵字：吉家網李同榮房市落底市場

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