北市三區豪野人比例高　近兩成砸現金購屋　

▲北市近兩成的人用現金購屋。（圖／路透）



記者黃靖惠／綜合報導

北市房價高，想買房平均得不吃不喝15年才有錢負擔，但是豪野人也不少，根據北市地政局建物所有權買賣移轉登記抵押統計年報資料顯示，全市將近2成民眾買房沒有貸款，直接使用現金購屋，而當中又以安區、中正區、大同這三區比例最高。

台北市建物所有權買賣移轉登記抵押統計年報資料顯示，去年全市建物買賣移轉中，未設定抵押比例達18.65％，換句言之，近2成民眾沒有向銀行借錢辦理貸款抵押設定，直接用現金購屋，而各行政區中又以大安區、中正區、大同這三區不貸款比率最高。

而台北市12個行政區之中，2016年買賣移轉未設定的比例以中正區、大安區與中山區排名前三，比例約在25%~30%，2017年則是大安區、大同區與信義區排名前三，大安區沒有設定的比例約31.6%居冠，2018年則是以大安、中正區與大同區排前三名，由近三年的比例來看，大安區、中正區與大同區是台北市房屋買賣未向銀行貸款比例最高的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去三年台北市約2成左右買賣移轉並未設定抵押，也就是大概2成的購屋人購屋並沒有向銀行申請貸款，實務上則可發現民眾不貸款購屋的原因有二，第一、有些可能單純置產收租，第二有些則是長輩透過適當節稅規劃，幫子女購屋自住全額付清，第三、有些則是可能事業有成，用現金購置上億元的名宅，尤其近年這類未設定抵押貸款的億元名宅交億特別多。

曾敬德指出，根據過往的實務經驗來看，購屋未貸款的比例北市不算特別高，不過因為北市平均房價是其他區域的2~4倍，因此接近兩成的購屋不貸款的比例，仍顯得相對驚人。