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ET民調5成以上半年內想買房　3成看準房價會「起飛」

ETtoday新聞雲

記者黃靖惠／綜合報導

《ETtoday新聞雲》關心青年住居問題和政府房產政策，今天（29日）舉辦「2019台灣房市論壇」活動上公布「2019台灣房市交易信心調查」結果，顯示半年內有計畫購屋比例佔近5成3，以「銀髮養老」及「青年成家購屋」兩類人最多，且有3成2比例預期住宅房價會上漲，而購屋預算多落在501萬到1000萬間。

▲▼2019台灣房市論壇,陳國君社長。（圖／記者李毓康攝）

▲2019台灣房市論壇上，ETtoday新聞雲社長陳國君公布民調結果。（圖／記者李毓康攝）

日前《ETtoday新聞雲》針對房市交易信心、購屋計畫、現居房市、相關政策等四大面向，進行網路「2019台灣房市交易信心調查」，取樣期間為今年1月24至2月10日。

調查指出，2成民眾認為現在是買、賣房屋絕佳時機，最近半年有購屋計畫佔近5成3的民眾，且有3成2比例預期住宅房價會上漲，而且個人年收入多在62萬以上，且以中部地區佔3成最多。

▲▼2019台灣房市交易信心調查何時為「買」房時機。（圖／ETtoday新聞雲提供）

▲2019台灣房市交易信心調查何時為「買」房時機。（圖／ETtoday新聞雲提供）

該份調查，未來半年有購屋意願者「銀髮養老」及「青年成家購屋」兩類人最多，有4成是「換屋」、3成9是「首購」，而且將近6成偏好購買「新成屋」，約莫4成3民眾預算501~1000萬元最多。

ETtoday新聞雲社長陳國君也表示，根據統計，民眾在購屋時優先考量的三大因素，依照重要性依序是重要性依序為「價格便宜/買得起」(61.5％)、「周邊生活機能便利」(55.8％) 、「房屋坐落地點佳」 (50.8％) 等，從上述得知「價格」仍是購屋族最優先選擇的考量之一。

此次調查也發現，半數網友仍住無殼，網友現住房屋以「家人購買/搭建」(51.9％)居多。其次為「自己購買/搭建」(32.4％)，其中以男性、已婚、年齡50歲以上、居住在北部地區、個人年收入96萬元以上者（平均月薪8萬元以上）居多。

再進一步交叉分析，當初買房(或自備款)資金來源是「完全由自己賺存」者，以男性、60歲及以上、居住中部地區、已婚或未婚者居多。

▲▼2019台灣房市論壇,陳國君社長。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：ETtoday新聞雲台灣房市交易信心調查房價高價房買賣

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