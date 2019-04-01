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千坪處女地整合完畢　台北信義區「最貴回收場」有望成豪宅

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▲台南市環保局曾姓清潔隊等3人，在一個廢棄衣櫃中，發現一包紙鈔約新台幣13萬元及2張定存單，立即呈報清潔隊長蘇義松，並將現金交由警方招領。（圖／記者林悅翻攝）

▲信義計畫區千坪建地價值驚人，目前為資源回收場，被稱做「全台最貴回收場」，此為示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃靖惠／綜合報導

繼信義計畫區D3土地被稱「全台最貴停車場」後，現在同區另塊逾千坪建地作為資源回收場使用，以周邊地價一坪400萬元，堪稱「全台最貴回收場」日前由安廷、連雲建設兩建設整合規劃，未來有望成為總價破億元的新豪宅，該筆土地位於松德路200巷、松勇路53巷間，緊鄰博愛國小、興雅國中。

據實價網揭露，安廷、連雲建設去年12月以15億元買下信義計畫區內信義三小段43、43之1、43之2等三筆土地，換算一坪約400萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，比對地籍資料後，另外兩筆土地所有權人是瑠公農田水利會、寧波同鄉會。

徐華辰表示，目前台北寸土寸金，更不論信義計畫區內一坪土地要價400萬元，千坪建築素地非常稀少，以該地周邊都是豪宅類型產品，未來如果蓋成豪宅大樓，周邊豪宅案文心信義、皇翔御琚一坪行情都在200萬以上，每坪至少200萬元起跳。

徐華辰指出，比對地籍資料後可發現，該街廓地主所有權人除了是瑠公農田水利會、寧波同鄉會外，另外一筆為安廷建設民國75年開始買入，接著民國85年後又再買下另外三筆土地。

據悉，該塊土地緊鄰博愛國小、興雅國中，旁邊是豪宅「文心信義」、「皇翔御琚」，周邊有安康、松德兩塊公園綠地，該地長期作為停車場、菜園、資源回收場使用，兩建設公司去年才將土地整合完畢。

▼信義計畫區內千坪建地，未來有望興建豪宅。（圖／寬頻房訊提供）

▲▼信義計畫區內千坪建地，未來有望興建豪宅。（圖／寬頻房訊提供）

▼建商整合將近千坪的建地位於信義計畫區豪宅「文心信義」旁。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲▼台北市信義計畫區豪宅「文心信義」。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

關鍵字：資源回收場土地信義計畫區地價

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