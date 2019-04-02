ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最貴停車場三拍　殯葬大亨傳密謀出手

ETtoday新聞雲

▲▼最貴停車場。（圖／擷取自google map）

▲最貴停車場。（圖／擷取自google map）

記者黃靖惠／綜合報導

台北信義計畫區D3土地法拍案，一度被戲稱「全台最貴停車場」，一拍底價160億元、二拍128億元，本月將進入第三拍底價102億，和一拍相差了58億元，外傳三拍有神秘買家李世聰會搶標，也就是前陣子與前寒舍集團董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物，不過隨著三拍臨時喊卡，不了了之，如今第三拍重啟，若禁止處分不再是緊箍咒，就有潛在投資人會出手，而李世聰是否會搶標也成為焦點之一。

原定今年2月底三拍總底價102億元，與一拍價格相差58億元，被周刊爆料殯葬大亨李世聰，也就是前陣子與前寒舍集團董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物，有意出手搶標，但最後因關係人未經合法送達通知，三拍臨時喊卡。

而今天台北地院公布，訂於本月23日三拍，而底價則為維持102億元。

信義區D3街廓是信義計畫區少有超大完整街廓，具備完善都市規劃設計商業發展區，而且最大特色是針對都市人購物及休閒需求所設計，具稀有性，正對台北101、信義商圈地段，面積約1550坪，現在出租給岳洋公司經營停車場使用，每月45萬元租金，被戲稱是「全台最貴停車場」，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交。

至於何謂「未合法送達」？寬頻房訊發言人徐華辰先前曾說明，遭法拍不動產具有通知法拍資產所有或權利人的義務，若無人收件，則無法進行法拍，而根據司法院公告，所有權人、權利人分別為富創建設與新光銀行。

關鍵字：台北信義計畫區D3殯葬大亨最貴停車場台北地院

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

區別重劃區小宅　市中心換屋宅更賣

景氣回溫來自於買氣回饋，近期從農曆春節開始、市中心換屋宅、甚至高架小宅買氣熱絡，買氣包括台商企業主、海歸派、退休族，業者分析，市中心地段、受到有地緣性的企業主青睞，舊屋換新屋、長輩買給二代置產、作為招待所以甚至一次買5戶、6戶的家族買盤客戶不少，此類建案的熱絡度與重劃區首購型小宅分庭抗禮。

1小時前

柯P公宅政績片自比豪宅規格　網友評價兩極

台北市都發局拍攝影片宣揚柯P公宅政績，主題訂為「台北公宅尊爵不凡」，內容大玩網路哏，形容詞句如「尊爵不凡」、「氧氣進得去、二氧化碳出得來」、「和鄰居一起約跑」等，雖遭部份網友質疑大玩「黃色」、「浪費錢宣揚政績」等，但也引起不少共鳴。柯文哲在個人臉書發表感言表示：「雖然有幾句台詞怪怪的，但還是把我們蓋公宅的幾個目標講完了。」

1小時前

最貴停車場掙扎無效　下月102億元三拍

信義計劃區最貴停車場重啟三拍，最令投資人感到綁手綁腳的禁止處分限制，終於解除。根據台北地院最新公告，將於下月23日的D3土地，將以總價102億7712萬元三拍，法拍公告內容則指出，未來全案拍定後，拍定人若繳足價金，並取得權利移轉證書後，禁止處分登記即可塗銷。法拍業者估計，緊箍咒一旦解除，最貴停車場標脫，將非夢事。

1小時前

最貴停車場三拍　殯葬大亨傳密謀出手

台北信義計畫區D3土地遭法拍，一度被戲稱「全台最貴停車場」，去年二拍流標後，原定今年2月底三拍，總底價102億元，與一拍價格相差58億元，但因關係人未經合法送達通知臨時喊卡，而今天台北地院公布，訂於本月23日三拍，而底價則為維持102億元。

2小時前

白牆變灰牆！花3000萬買到「滲水發霉房」...他傻眼：原本只有小問題

廣州市廣鋼新城的豪宅「珠江金茂府」近日被爆出房子品質出包問題。一名曹先生在春節前花了700多萬（台幣約3214萬）買了一間新房，沒想到春節過後要入住時，竟發現「白牆變灰牆」，不僅出現大面積漏水發霉的情況，甚至連地板都有裂痕，讓他傻眼表示，「看房的時候只有一些小問題。」

2小時前

高雄大統百貨搶攻「愛情產業鏈」　砸十億元改裝轉型

高雄市百貨角逐戰逐漸浮上檯面，其中包括義享天地、興富發悅誠文創廣場都即將開幕，再加上原先漢神百貨、遠東SOGO等業者相互競爭之下，老字號百貨公司面臨沉重的壓力，被逼得轉型殺出一條生路，其中近期大統百貨在地深耕19年，近期卻傳營業面積縮減，但隨後百貨業者澄清，投入十億資金改裝轉型，近期積極與婚紗、婚慶用品業者接洽中，呼應目前政策的愛情產業鏈相關行業。

3小時前

商用市場首季報喜　租賃市場增溫強

台商回流、建商積極獵工業地，以及北市商辦租賃滿租熱絡，造成2019年開春商辦市場熱絡。企業看好台中高雄加碼投資、建商買工業地蓋廠辦；根據依據信義全球資產第一季統計，商用不動產中以工業地產為首季焦點，台商回台投資意願持續擴大，以中、南部交易最為熱絡。辦公室去化表現亮眼，台北市平均售價來到84.3萬，而租賃市場需求持續旺盛，空置率已降到5%以下來到4.16%。

3小時前

顏炳立：賣菜郎與燕子來了房價也不會漲！

戴德梁行今（2）日發布最新房市預測，戴德梁行董事總經理顏炳立開頭就直指房價尚未落底。顏炳立說，「現在的低價將是明天的高價」、豪宅則是「今年放量、將是真正落底年」。

4小時前

葉惠美寵媳 1.7億店面供昆凌開咖啡廳

天王嫂昆凌咖啡廳Machi Doggie Fashion & Coffee於上月27日正式歇業，粉絲專頁公佈歇業原因為租約到期、加上營運調整，但據查，該店面為昆凌婆婆葉惠美所有，葉惠美於2013年7月，以築鄉開發名義，以總價1.7億餘元買進。商仲業者估計，若以該區段店面租金單價約3200~3700元來看，葉惠美該店面若找「外人」承租，租金報酬率約2.5%。

4小時前

東區撤店潮是借鏡　專家揭露漲租三部曲

台北東區倒店頻傳，許多知名業者撤離，對此房產名家Sway在臉書《Sway房市觀測站》發文反問，你家附近店面漲價了嗎？不要以為這叫做經濟起飛與都市繁榮，因為東區的死就是周邊商圈的借鏡，更揭露漲房租三部曲，最終將導致空店潮，倒楣的還是消費者。

5小時前

讀者迴響

熱門新聞

東區破百店空著沒人要　西門町逆..

專家預測東區倒店潮　下一家是它

北市海砂屋「全家福」審議終通過

賣菜的跟燕子來了房價也不會漲！

昆凌咖啡廳歇業 婆婆是房東

糖朝棄守東區店　Sway：下一..

首購族買房10萬飛了　多做兩點..

他花3000萬買到「滲水發霉房..

接住正在下墜的刀子　專家要你注..

東區商圈已死　專家揭露漲租三部..

最新新聞更多

柯Ｐ公宅政績片　網批涉黃、浪費

最貴停車場4月重啟三拍　標脫有..

殯葬大亨看中D3寶地　密謀出手

十億元改裝轉型　高雄大統百貨搶..

賣菜的跟燕子來了房價也不會漲！

昆凌咖啡廳歇業 婆婆是房東

東區商圈已死　專家揭露漲租三部..

東區撤租潮　每100間店面15..

首購族買房10萬飛了　多做兩點..

天龍國年收未破百 買房難上加難

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366