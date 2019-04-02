最貴停車場三拍　殯葬大亨傳密謀出手

▲最貴停車場。（圖／擷取自google map）



記者黃靖惠／綜合報導

台北信義計畫區D3土地法拍案，一度被戲稱「全台最貴停車場」，一拍底價160億元、二拍128億元，本月將進入第三拍底價102億，和一拍相差了58億元，外傳三拍有神秘買家李世聰會搶標，也就是前陣子與前寒舍集團董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物，不過隨著三拍臨時喊卡，不了了之，如今第三拍重啟，若禁止處分不再是緊箍咒，就有潛在投資人會出手，而李世聰是否會搶標也成為焦點之一。

原定今年2月底三拍總底價102億元，與一拍價格相差58億元，被周刊爆料殯葬大亨李世聰，也就是前陣子與前寒舍集團董事長賴英里出遊鬧花邊新聞的話題人物，有意出手搶標，但最後因關係人未經合法送達通知，三拍臨時喊卡。

而今天台北地院公布，訂於本月23日三拍，而底價則為維持102億元。

信義區D3街廓是信義計畫區少有超大完整街廓，具備完善都市規劃設計商業發展區，而且最大特色是針對都市人購物及休閒需求所設計，具稀有性，正對台北101、信義商圈地段，面積約1550坪，現在出租給岳洋公司經營停車場使用，每月45萬元租金，被戲稱是「全台最貴停車場」，租賃期間至明年，故依法拍定後不點交。

至於何謂「未合法送達」？寬頻房訊發言人徐華辰先前曾說明，遭法拍不動產具有通知法拍資產所有或權利人的義務，若無人收件，則無法進行法拍，而根據司法院公告，所有權人、權利人分別為富創建設與新光銀行。