台中七期豪宅轉手「天堂與地獄」　房仲曝時機點是關鍵

▲台中市區七期街景。（圖／記者李忠憲攝）



記者黃靖惠／綜合報導

豪宅房市近年冷清，台中七期豪宅也受影響，轉售難見高價成交案件，但「國泰府會園道」七期豪宅近期兩筆交易紀錄，雖然只隔一層樓，但兩屋主轉售買賣卻是一賺一賠，如同在「天堂與地獄」對比。房仲業者分析，兩筆交易的賺賠關鍵是「時機點」。

內政部實價登錄公布，「國泰府會園道」去年12月9樓戶以總價4350萬交易，坪數108.8坪，扣除車位單價46.9萬，與屋主在預售時4075萬入手價相比，形同轉手賣賺了275萬元。

再往回追溯2017年2月10樓戶以總價5680萬交易，坪數是140.55坪，扣除車位換算單價49.9萬，與屋主在預售時的入手價5980萬元相比，一轉手就賠掉300多萬元。

屋主只隔一層樓轉手兩樣情、一賠一賺，對此台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰分析，兩筆屋主轉手賺與賠的關鍵點在於「時機點」，雖然房屋景觀會影響價差，但此次獲利戶別視野卻不比前年賠售戶，由此推估屋主當初購入價格有關，賠售戶逼近總價6000萬，獲利戶則是4075萬入手，換言之，買在高點、賣在低點也是後來賺與賠的關鍵。

陳炳辰表示，「國泰府會園道」臨市政北一路，總樓層31層，四棟總戶數共112戶，以豪宅規格打造，預售時頂樓戶來到每坪60萬，總價破億，但近年交易價格不分樓層多單價4字頭，座向較差物件則落至3字頭。

▲台中七期「國泰府會園道」豪宅。（圖／翻攝自googlemap）

