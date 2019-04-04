板橋湳雅夜市要拆了！無預警公告「後段全歇業」　在地人崩潰：攤販少一半

記者陳怡伶／綜合報導

新北板橋湳雅夜市（南雅夜市）開業至今32年，根本是板橋、土城、中和人的必逛的「私人廚房」；但近日爆出建商都更，許多土地直接收起來，將在7月31日開始施工，以後夜市只剩一半區域可以逛。此消息一傳開，許多支持者極為錯愕說，「雖然還有牛排那排可以吃，但小時候回憶沒了......。」

▲湳雅夜市滿滿人潮，但後半段要拆除，不知道未來是否會受影響。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）

湳雅夜市又稱「板橋觀光夜市」民國76年開業，面對各區新型夜市、商圈興起，但靠著美食麻油雞、藥燉排骨土虱、炸起司捲、麻糬冰，與賣衣服、射飛鏢遊戲等多元攤位，以及靠近捷運便捷交通的優勢，32年來地位依舊無法被動搖，就算是平日人潮也滿滿，甚至吸引別縣市觀光客甘願遠赴而來。

不過，建商三邦實業有限公司要在湳雅夜市一帶進行都更，從2月中開始就實施圍路工程，在空地架起圍籬、鐵絲網，還要讓「福興宮」遷至南雅西路一段巷口，但圍路後卻擋住社區唯一出入口，讓20戶住戶出入極為不便，就算建商有留一小門讓居民進出，仍引來許多人抗議。

▲湳雅夜市招牌美食。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）

一名網友也在臉書社團「我是板橋人」張貼照片，從畫面中可見，建商公告上寫著，「此處為私人土地，將於108年7月31日施工、圍籬，請儘速將私人物品清空，切勿使用竊占，否則依法究辦」。

原PO也在貼文上焦急寫道，這是湳雅夜市的公告，可能到以後就沒夜市逛了，「先把握這段期間，7月後再去看看是不是還有得逛。」一字一句透露出不可置信語氣，不敢相信就從小到大的熟悉場景，就這樣沒了，害怕湳雅夜市只能成為腦中回憶。

▲建商貼出拆遷公告，原PO超級擔心。（圖／翻攝自臉書我是板橋人）

夜市倒閉消息彷彿震撼彈一樣，引起網友驚慌說，「什麼！」、「難怪最近很少攤位」、「要好好珍惜這短暫的時光」、「從小到大必逛夜市」、「湳雅夜市逛的是一種回憶」、「後段看來已經幾乎所有攤位貼著出租、租廣告，離開的離開，出走的出走」。

但其實並沒有完全歇業，當地居民認為，夜市只是拆掉一半而已，「目前慢慢拆了，不過只拆到艋舺雞排那而已，剩下一半就是了」、「只有後面而已，前面熱鬧得很，夜市還在不用怕」、「麻將跟射氣球這邊好像沒了」、「後面很大一區拆掉，將近一半」、「夜市的背後都有一群人關係人士撐著，沒那麼容易倒」。

▼網友瘋狂討論，但在地人認為「夜市沒有全拆，還有一半可以逛」。（圖／翻攝自臉書我是板橋人）

▼湳雅夜市開業至今32年，已是當地居民的「私人廚房」。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊局官網）