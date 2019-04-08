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比柯P更狠！　Sway：空屋稅3～10倍以上才有效

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▲▼百萬租金繳5年！「極度乾燥」不撐了撤出東區　隔壁店老闆痛心：沒人啊。（圖／東森新聞）

▲「極度乾燥」撤出東區。（圖／東森新聞）

記者黃靖惠／綜合報導

為了解決商圈空置率飆高，先前北市長柯文哲研擬課徵3.6％空屋稅救商圈，但房產專家Sway卻認為，「3%根本就不痛不癢」，建議最好祭出3～10倍以上的空屋稅才有效。

針對政府考慮祭出空店稅手段救商圈，Sway今天（8日）在臉書上發文表示，很多人仍然保持著「房子是資產耶，怎能跌價？」的觀念，但其實當你正在維護所謂的資產時，形同等於宣告這輩子、下輩子也不用換屋，因為當你想換屋時，也落入了自己建立起來的剝削制度。

他舉例，假使你買了一間500萬房子，過了幾年漲到1000萬，當你喜孜孜地以為賺了500萬，準備換更大房子時，原本大屋的1000萬的也漲到2000萬，本來換房子只需要多添500萬，但今因為眾人一味的炒作，變成要多添一千萬，才能換得起。

▲▼柯文哲與東區店家商討交流意見。（圖／翻攝自Facebook／台北市商業處-猴呷猴七淘 in Taipei）

▲柯文哲與東區店家商討交流意見。（圖／翻攝自Facebook／台北市商業處-猴呷猴七淘 in Taipei）

他表示，如果你有小孩，當他要買一間房子來成家立業時，原本的500萬門檻變成了1000萬門檻，本來是努力就買得起，現在變成怎麼努力也碰不到邊。

最後他坦言，如果我媽當年也送我一棟房子，其實我並不會這麼努力了。當年我努力，還摸的到一間房子，如果換作是今天的房價，我恐怕也是只能租間破爛屋來省錢。

關鍵字：Sway空屋稅課稅柯文哲東區商圈

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