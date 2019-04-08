IMF預警全球5％國家　房價2年內年跌12％

▲《全球金融穩定報告》指出，全球2013至2018年因貨幣寬鬆政策下，各地房價大漲。（圖／記者黃巧雯攝）



財經中心／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）本月最新公佈《全球金融穩定報告》指出，全球2013至2018年因貨幣寬鬆政策下，各地房價大漲，讓美國、中國、澳大利亞等中央銀行都陸續對房價大幅上漲表示擔憂，現在預警全球主要城市今後2年房價，有5%的機會每年下跌12%。

該份報告指出，美國、歐元區經濟體GDP有很大一部分是由住房建設和家居裝修等相關支出，佔經濟規模的六分之一，在許多國家，住房抵押貸款和其他住房相關貸款是銀行資產的重要組成部分，因此，房價的變化會影響銀行體系的健康狀況。

金融危機在爆前夕，房價通常會有猛漲和暴跌情況，2013年到2018年全球房價高漲，期間雪梨、上海、多倫多、東京、倫敦等大城市房價也跟著喊漲。

美國、中國、澳大利亞等中央銀行都陸續對房價大幅上漲表示擔憂。

該份報告指出，有5個條件會影響房價漲跌幅，包括過去價格上漲、經濟增長、信貸、高估價值以及金融狀況，再加以分析會發現房價大幅下跌週期，大約每20年發生一次，且下跌幅度為5％。

報告示警，全球主要城市今後2年有5％的機率每年下跌12％，倘若真的發生，發達國家發生金融危機的機率約31％，其中更點名美國和中國兩地，因為房價估值過高，下跌風險跟著上升。

該份報告預示，短期內寬鬆信貸支持房價，但從長遠來看，寬鬆信貸會加劇過度借貸買房狀況，反而更容易造成破產，這也是造成全球主要城市房價同步上漲原因之一。

