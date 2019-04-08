ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

IMF預警全球5％國家　房價2年內年跌12％

ETtoday新聞雲

▲深圳房市示意圖。（圖／記者黃巧雯攝）

▲《全球金融穩定報告》指出，全球2013至2018年因貨幣寬鬆政策下，各地房價大漲。（圖／記者黃巧雯攝）

財經中心／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）本月最新公佈《全球金融穩定報告》指出，全球2013至2018年因貨幣寬鬆政策下，各地房價大漲，讓美國、中國、澳大利亞等中央銀行都陸續對房價大幅上漲表示擔憂，現在預警全球主要城市今後2年房價，有5%的機會每年下跌12%。

該份報告指出，美國、歐元區經濟體GDP有很大一部分是由住房建設和家居裝修等相關支出，佔經濟規模的六分之一，在許多國家，住房抵押貸款和其他住房相關貸款是銀行資產的重要組成部分，因此，房價的變化會影響銀行體系的健康狀況。

金融危機在爆前夕，房價通常會有猛漲和暴跌情況，2013年到2018年全球房價高漲，期間雪梨、上海、多倫多、東京、倫敦等大城市房價也跟著喊漲。

美國、中國、澳大利亞等中央銀行都陸續對房價大幅上漲表示擔憂。

該份報告指出，有5個條件會影響房價漲跌幅，包括過去價格上漲、經濟增長、信貸、高估價值以及金融狀況，再加以分析會發現房價大幅下跌週期，大約每20年發生一次，且下跌幅度為5％。

報告示警，全球主要城市今後2年有5％的機率每年下跌12％，倘若真的發生，發達國家發生金融危機的機率約31％，其中更點名美國和中國兩地，因為房價估值過高，下跌風險跟著上升。

該份報告預示，短期內寬鬆信貸支持房價，但從長遠來看，寬鬆信貸會加劇過度借貸買房狀況，反而更容易造成破產，這也是造成全球主要城市房價同步上漲原因之一。
 

關鍵字：IMF貨幣全球金融穩定報告房價

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

西門町大咖房東棄百萬租金不賺　寧開百坪娃娃機店

傳說在西門町坐擁23間店、租金收入達3.6億元的Seven董，去年中起，竟傳在旗下百坪武昌街店面，做起娃娃機店生意。記者實際採訪當地攤商透露，Seven董擁有的娃娃機店，號稱「東南亞最大夾娃娃機店」，推估若出租，每月租金收益約百萬元起跳。

23分鐘前

台南14區土壤液化調查完成　一指神功上網即可知

近期地震頻傳，又重新喚起民眾對於土壤液化潛勢區的關注，而台南市府委請顧問公司及成大團隊進行中級土壤液化潛勢調查，歷經2年多完成，未來民眾只要透過網路，進入台南市土壤液化資訊網，即可了解住家附近狀況。

41分鐘前

IMF預警全球5％國家　房價2年內年跌12％

國際貨幣基金組織（IMF）本月最新公佈《全球金融穩定報告》指出，全球2013至2018年因貨幣寬鬆政策下，各地房價大漲，讓美國、中國、澳大利亞等中央銀行都陸續對房價大幅上漲表示擔憂，現在預警全球主要城市今後2年房價，有5%的機會每年下跌12%。

1小時前

日本嚴禁空屋「多繳5倍稅」　屋主怕了…獨棟別墅1日圓求售

為解決髒亂、危險空屋，日本政府祭出「取消優惠稅率」措施，只要空屋條件符合政府標準的「危樓」，就要多繳5倍的稅。該措施公布後，許多屋主認為比起多花錢拆除房屋，不如將房屋拋售，甚至出現1日圓賣別墅的賤賣怪象。

1小時前

比柯P更狠！　Sway：空屋稅3～10倍以上才有效

為了解決商圈空置率飆高，先前北市長柯文哲研擬課徵3.6％空屋稅救商圈，但房產專家Sway卻認為，「3%根本就不痛不癢」，建議最好祭出3～10倍以上的空屋稅才有效。

3小時前

新案點燈率低也不怕　八德興仁夜市滿租率達8成

台北六大商圈被爆衰退，反觀桃園佔地6000坪的八德興仁花園夜市，開業將近5年，依然熱鬧滾滾，且攤商滿租率達8成，上週4天連假就帶來將近8萬人次觀光人潮，不只塞滿每個攤位，就連外圍的停車場也跟著爆滿，與周圍新建案的低點燈率相比，形成強烈對比。

4小時前

鬼城跳樓凶宅　仲介晚上拒帶看　屋主棄售下架

凶宅是成屋市場上的特殊產品，具有房價至少比同區段便宜8折特性，過去景氣好、一丟出市場幾乎秒殺，不過現在似乎有退燒跡象。根據591房屋交易網丟出的「四季水漾」住宅，含車位開價850萬元、房價約是市場行情78折，據悉在網路上已丟出近1個月仍未賣出，屋主日前自行下架。

5小時前

「陸人瘋買東京房」盼一夜暴富　仲介曝真相：都在找冤大頭

日本一間不動產仲介公司開業近9年，主要客戶卻幾乎來自大陸、香港等，該仲介公司透露，有將近8成的大陸客戶連一次都沒有來過日本，不過下手買房相當快又狠，還選定東京市中心的高價物件，超高購買力震驚日本，引發日本媒體為此製作特別報導。

5小時前

台灣建物又老又醜　危老至今僅90案通過

都更限制多，危老重建成救贖。根據內政部統計，全台屋齡30年以上老屋超過400萬棟，但都更限制多，政府也因此積極推動危老重建。業者指出，目前全國已成功推動90件危老重建案，其中，雙北市共計50件，就連基地面積僅有26.62坪的個案，也已通過。

5小時前

免屈打成招　房仲新廣告大玩黑色幽默

「不是漏水、粉刷就好，說！」「我不說！」房屋仲介人員遭嚴刑拷打，被逼向民眾說謊，劇情逼真宛若警匪攻防片。但其實這是房仲品牌近期推出的新廣告，鎖定民眾買中古屋常遇到的問題：漏水、鋼筋外露、實價登錄是否完整揭露等議題，標榜自家品牌仲介人員講究「先誠實再成交」的理念，試圖拉攏買屋客。

6小時前

讀者迴響

熱門新聞

西屯、北屯單季交易達千棟　高餘..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤..

IKEA進駐房價跟著漲？　一張..

購屋族搶入市　Sway有三笑

淡水跳樓凶宅開價850萬　屋主..

日本空屋「繳5倍稅」　屋主1元..

東區住宅不跌反升　房仲曝關鍵點

3大保命符　防房產交易詐騙

力麗哲園台北館　9.28億元求..

最新新聞更多

西門神秘房東SEVEN董　開娃..

土壤液化網查詢　台南14區調查..

IMF預示全球房價　2年每年將..

空屋稅救商圈　Sway：3%根..

八德最大夜市成吸票機　攤商滿租..

陸人瘋買東京房盼暴富　仲介曝真..

拯救老醜建物　新北危老案最積極

凶樓VS淫窟　北市爭議社區大P..

力麗哲園台北館　9.28億元求..

購屋族搶入市　Sway有三笑

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366