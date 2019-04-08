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台南14區土壤液化調查完成　一指神功上網即可知

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▲▼台南市土壤液化資訊網架構完成。（圖／翻攝台南土壤液化資訊網）

▲台南市土壤液化資訊網。（圖／翻攝台南土壤液化資訊網）

記者黃靖惠／綜合報導

近期地震頻傳，又重新喚起民眾對於土壤液化潛勢區的關注，而台南市府委請顧問公司及成大團隊進行中級土壤液化潛勢調查，歷經2年多完成，未來民眾只要透過網路，進入台南市土壤液化資訊網，即可了解住家附近狀況。

土壤液化會造成噴砂以及地層下陷等自然現象，如果剛好在發生土壤液化的地層上有興建結構物，就有可能因為地層下陷引發結構物差異沉陷而由結構物龜裂、傾斜，橋梁也可能因橋墩間差異沉陷而造成落橋，另外在港灣或河堤處也可能產生側潰情況。

台南市工務局指出，配合地調所公布初級圖資區域(溪南)進行中級圖資調查，經調查分析結果，溪南平原區主要的土壤液化高潛勢區位於沿海地區、曾文溪沿岸、鹽水溪沿岸、舊台江內海以及大灣低地等範圍。

民眾可查詢台南市土壤液化資訊網或諮詢專線(06-2991111轉7813)進一步瞭解，住家附近是否位於土壤液化潛勢區，此次完成曾文溪以南平原共14個行政區域的調查，包括安南區、北區、中西區、東區、永康區、新市區、安定區、善化區、安平區、南區、仁德區、歸仁區、關廟區、新化等區的補充地質調查。

工務局表示，至於曾文溪以北地區今年3月地調所有公布最新地籍圖資，未來將積極爭取經費完成調查。

如果真的住在潛勢區該怎麼辦？其實只要透過地盤改良工法或是適當的基礎設計都可以改善建築，譬如說以灌漿方式讓房屋底盤更扎實，或者是打地樁到非液化層都可以解決建築問題。

土壤液化潛勢圖分為三種顏色，綠色為低潛勢代表無影響或者輕微影響；黃色為輕度或中度影響；紅色為高潛勢為中度或重度影響，紅色非表示一定發生、但綠色也非一定不發生。

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