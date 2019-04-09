環狀線試車高樓層聽得到　板橋兩社區居民崩潰

▲環狀線行經時噪音高樓層住戶聽得到。（圖／新北市議員劉美芳辦公室提供）



記者黃靖惠／綜合報導

環狀線近日因試車噪音，被附近居民抱怨「吵到快精神分裂！」，其中受害包括「昇陽文化廳」社區、新板「東方富域」豪宅，而日前雙北捷運工程局允諾編列經費架設隔音牆，但進一步分析板橋、板新兩站近三年房價出現2％～13.7％跌幅，其中板新站每坪跌一萬，剩下47.8萬；板橋站一坪跌6.5萬，剩下41萬元。

板橋民生路三段上「昇陽文化廳」社區，因為位於環狀線轉彎處，又遇到上下坡的路段，而列車行經時噪音就連高樓層都聽得一清二楚，不僅如此，新板特區「東方富域」豪宅居民也被高分貝煞車聲吵得快精神分裂，最後經議員會勘後，決定分別編列700萬及850萬元架設隔音牆，預計在今年10月前完工。

據台灣房屋智庫統計，環狀線周邊住宅最近三年價格變化（2016年～2018年），其中此次抱怨噪音大的板橋區板橋站、板新站兩站周邊房屋皆為跌幅2％～13.7％，板新站旁一坪48.8萬元下跌至28.8萬；板橋站旁一坪47.5萬元，下跌至一坪41萬元。

台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，前幾年台北豪宅價格高，許多人轉而到新北地區購屋、置產，也讓新北房屋價格被推升，但隨著房市反轉，北市房屋價格向下修正、議價幅度變大，新北板橋房屋市場轉而冷清，尤其是大坪數的豪宅類型產品，近年改由小套房型產品較搶手。

陳炳辰表示，兩地加裝隔音設備未必能拉抬區段房價，只能阻隔列車行經時的噪音，讓環狀線免於淪為嫌惡設施、拖垮周邊價格，短期仍看不出對於房市的幫助，環狀線是否帶來效應，還要等通車後才能知道對於區域影響。