萬華公宅開箱　不是河景就是綠景　CP值超高

▲青年一期公宅外觀曝光，即將正式招租。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張瑞傑／台北報導

台北市政府的青年一期公共住宅正式公開，最大特色包括租金便宜、有河岸、公園兩種景觀，每戶附有衣櫃、鞋櫃等固定式家具，並提供家具租賃、裝設網路、第四台等入住品質服務，依照補助條件、最便宜每戶3400元起，稱得上目前CP值最高公宅。

▲▼住宅分為面對水岸、公園兩種類型，租金一樣。（圖／記者屠惠剛攝）

青年一期公共住宅位於臺北市萬華區青年路與水源路交叉口，緊鄰青年公園與馬場町紀念公園，位於新店溪河岸第一排；社區位於青年路188號，規劃兩幢建築，一幢面對新店溪、一幢面對青年公園；地段鄰近果菜批發市場、馬場町河濱公園、東園路商家等，環境鬧鐘取靜。公宅1樓規劃有130坪托育中心、可容納45位幼兒；另一側為佔地百坪里民活動中心。

▲社區中庭兩側分別為托育中心、里民活動中心空間。（圖／記者屠惠剛攝）

根據現場展現實品屋，每戶基本配備包含木紋地磚、廚具、洗手上鏡櫃與下收納櫃、鞋櫃、衣櫃、免治馬桶座等，基本設備稱得上令人驚艷；台北市政府住宅服務科科長邱婉清進一步表示，因應不同客戶需求，公宅與家具商配合、提供「以租代買」，包括沙發、電視櫃、茶几、餐桌椅、床架、書桌等家具，根據不同房型分為每月租金1600元（套房）、2200元（二房）、3420元（三房），真正做到「一卡皮箱入住」條件。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨則認為，以同區域、同條件的租案相比，社會住宅租金便宜約2成左右，對於年輕租屋族來說、13坪套房月租只要8100元，即使沒有補助，也是相當具有吸引力。「加上政府統一採購固定式家具、招租部分家具，壓低成本，提供完整的配套措施，對於年輕租屋族的吸引力不低。」

▲▼青年一期公宅招租，無論套房、二房或三房均附有固定式家具如衣櫃、鏡櫃等，其餘沙發、餐桌、床架可定期包租。（圖／記者屠惠剛攝）