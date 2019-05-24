平價豪宅　早買早賺到　長虹天擎讓年輕人第一次就買長虹

▲專案經理蔡彥群仔細介紹長虹天擎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府規劃在海線成立雙港市鎮中心，有國際機場、台中港的便利交通，更有廣大未開發的土地，十大傑出建設公司的長虹建設，在北部蓋了超過150座豪宅、廠辦之後，看準了雙港市鎮中心的前景，今年揮軍南下，插旗台中，一向以照顧年輕人不遺餘力的長虹董事長李文造，更是以1字頭的平價豪宅，讓首次購屋者第一次就選擇長虹，而且早買早賺到，搶先未來區域成型的價格優勢。

在台中市政府所規劃的大台中發展願景，將規劃三個副都心，也就是豐原、烏日和海線，若以交通而言，海線可說是比豐原和烏日更加有利，因為有兩大空港，清泉崗國際機場和台中港，隨著直航國家愈來愈多，遊客一直呈倍數成長，當然帶來更多錢潮。另外，西濱快速道路、國3、國4，最遠也都能在10分鐘內到達。

▲長虹天擎外觀。（圖／長虹建設提供）

此外，市府這塊面積高達117公頃的市鎮中心，區分為7大街廓，規劃完整，目前因為有三井OUTLET開幕，每到假日即湧進大批人潮，而附近也有關連工業區、加工出口區中港分區等科技和傳統產業都有，就業機會高，高美溼地、鰲峰山等亦是知名觀光景點。

長虹專案經理蔡彥群表示，長虹原本一直都在北部經營，但看準市府在市鎮中心的完整規劃，加上海線50萬人口、便利交通、低價土地，因此決定今年南下，插旗台中，他說以往住在原台中市區的市民，一聽到海線就打退堂鼓，不會去購屋置產，如今這想法已經有了大轉變。

▲三井OUTLET帶來龐大人潮。（圖／長虹建設提供）

由於市鎮中心絕佳的環境，因此也吸引不少北部建商跟著南下，但是要判斷房子好不好，要先認識蓋房子的人，1973年，李文造董事長用在一塊工地撿來的破門板上，開始描繪了內心無數夢想。

李董事長的行事風格實在，不收紅包、不拿回扣，也不應酬，贏得包商和客戶的信任，在兩手空空的困境下創業，用撿來的門板代替製圖桌，單純秉持著對建築的熱愛，靠著信用資產和穩固的下游人脈，一步一步把平地化為高樓。

▲長虹天擎內部裝潢。（圖／長虹建設提供）

簡單的堅持，其實最難，李董事長珍惜「老字號」的口碑，也深以此為榮。「建築是一種良心事業，有些細節別人很難發現，但主導的人可以永無止境做到更好。」卸下浮誇的包裝，實實在在專注每一個細節，殷實滿足客戶期待。

「誠於中，形於外」，長虹以四十年如一日的誠信，感動無數客戶。

蔡彥群表示，「長虹天擎」樓高24樓，地下4樓，全平面車位，可說是雙港市鎮中心高層建築地標，公設包括迎賓大廳、Lounge BAR、閱讀屋、健身房、瑜珈教室、兒童遊戲室、戶外游泳池和中庭花園，耐震7級，採連續壁搭配筏式基礎，氣密窗搭配膠合熱處理增強玻璃，公設及建材都是超星級的規劃。

▲長虹天擎內部裝潢。（圖／長虹建設提供）

建築團隊部份都是名家，建築設計:李明哲建築師事務所，公共空間設計:伯特利建築空間，結構:長新工程，燈光:羅伊真照明設計。

蔡彥群表示，長虹天擎有三棟，分為店面、兩房、三房和四房，合計607戶，一坪1字頭價格，對於年輕首購族可說是首選，可以輕鬆入住長虹，買到賺到。

▲關連工業廠商相關位置圖。（圖／長虹建設提供）

1975年，長虹建設股份有限公司成立，1997年即獲得最佳建築品質獎北區金獎、十大傑出建設公司等殊榮，2006年，更躍升為營建股股王，目前總計在北部完成逾150件建案。

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