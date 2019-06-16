漫威迷準備好！《復仇者4》鋼鐵人湖畔小屋變Airbnb開放出租

▲ 湖畔小屋前方有大片草坪。（圖／翻攝自Airbnb，下同）

國際中心／綜合報導

身為一名漫威迷，肯定會記得《復仇者聯盟4》當中「鋼鐵人」東尼史塔克和妻女同住的湖畔小屋，因為這裡正是所有漫威英雄齊聚參加鋼鐵人葬禮的地方。值得一提的是，現在這棟木屋在Airbnb開放出租。

《每日郵報》報導，這棟湖畔木屋位在美國東南部喬治亞州富爾頓郡費爾伯恩市（Fairburn），距離亞特蘭大國際機場只要20分鐘車程。根據Airbnb房東提供的照片，可見許多電影中的經典場景，包括曾有許多漫威英雄齊聚的大草坪、東尼史塔克和小辣椒的女兒「摩根史塔克」說想吃「起司漢堡」的門廊等。

儘管每晚要價800美元（約新台幣25420元），但木屋可入住6人，擁有3間臥室、3套衛浴、廚房、餐廳及客廳，也有室內壁爐，屋子外圍更有寬敞走廊圍繞，且不遠處還有一座湖畔。

曾經入住的顧客表示，「這是一個美麗寧靜的湖邊小屋，不但有門廊環繞，所有能想到的便利設施也都一應俱全，我們不想離開，一定還會再回來的！」、「覺得很舒適愜意，也很懷念當時待在小屋的那段時光，大推！」

►鋼鐵人《復仇者4》最重要彩蛋！「起司漢堡」背後真實故事有洋蔥

►雷／《復仇者聯盟4》30個彩蛋「連結漫威21部電影」 網噴淚：回憶殺