桃園市中心養生悠境　健康玩家住「琢硯」

房產中心／桃園報導

站前最珍席，純靜樂活文教區

現代人生活繁忙，下班後能愜意放鬆，實在是莫大的享受！「琢硯」位於桃園站前東區自強路、園二街靜巷，路口轉角即是「青溪國小」、「青溪國中」明星學區，輕鬆上學免接送；步行約6分鐘400公尺可達三民運動公園、國民運動中心，700公尺到桃園農工、巨蛋體育場；1公里南崁溪單車道、1.3公里到虎頭山公園…完整的運動設施，充分滿足都會精英「以運動紓解腦壓」的生活型態。而向西側約1.3公里即為統領、遠東、三越百貨商圈；可謂完美座落「自然與繁華」的中心點，成為桃園市中心最難能可貴的優質區段。

珍稀美地！限量高規格建築禮遇

由於發展得早，區內土地釋出極為有限，「琢硯」擁有珍貴363坪方正基地，10層樓建築僅規劃47戶25-45坪2-3房，戶數單純應和著鄰里間的文靜氣質，並擁市中心稀有的戶戶2-3車位配置，全棟建築採用18公分樓板、FTTH、日本INAX免治馬桶、德國Hansgrohe龍頭及KALDEWEI鋼板琺瑯浴缸…等等高級建材配備，更顯入住人士的與眾不同、慧眼獨具。





低調清水模。巷子裡的美術館

「靜巷中孤芳自賞的建築」，沈伯卿建築師如此形容「琢硯」這件代表作。「琢硯」顛覆一般建築思維，從所在地「青溪氣韻」出發，以全棟大量「清水模立面」與「波浪形雨遮」的巧思創舉，打造最樸素也最吸睛的低調奢華地標；並以臨路退讓5米的寬容尺度，讓雅緻的人行步道空間，融入老桃園靜巷的閒適風情。

樓高3米6，225公分超長窗採光

當建築以「居住人的感官」為本位思考，則所謂「好房子」的標準就會與既有市場的商品迥然不同。「琢硯」樓層高度3米6，拉高生活空間與收納機能，更同步將窗戶採光面加高、放大到225公分，營造比擬美術館的寬闊明亮尺度。鋁窗亦同步升等採用高雄85大樓、仁愛帝寶、淡水海納川等頂尖建築背書的「中華鋁窗」，搭配5+5mm膠合強化Low-E抗UV安全玻璃，讓室內充滿光明時，家中傢俱、木地板、女主人的美白嫩肌…無須擔心日曬問題。

地基深達18米，900萬社區基金

建築結構工程部份，「琢硯」地下11米處即為得天獨厚的岩盤地質，地下室外牆H型鋼擋土璧更深入地層18米（鑿入岩盤7米）。全棟建築所有混凝土唯一指定領導品牌「台灣水泥」；混凝土結構抗壓一律要求4000psi以上，使全棟結構強度一致，安全保障加乘。為讓社區長治久安，「金和昌建設」大手筆提撥900萬管理基金，讓「琢硯」僅僅47戶單純社區，在物業公司挑選、管理品質要求、設備維護、執行社區營造活動上都能游刃有餘，真正落實以人為本，面面俱到的居住品味升等。

桃園最有人味的房子｜靜巷中的美術館｜豪宅也羨慕

25-45坪｜青溪國小旁｜園二街168號｜03 335-6088

金和昌建設 「琢硯」

地址：桃園市桃園區園二街168號

電話：03-335-6088

官網：https://bit.ly/2TZuPK5