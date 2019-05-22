情侶租屋！恐怖房客「整顆頭塞氣窗」狂盯　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

▲裝了窗簾也沒用，詭異友人照看不誤。（圖／翻攝自「爆料公社二館」）

網搜小組／綜合報導

新竹一對情侶在外租屋，發現小狗經常狂吠，沒想到兇手竟是隔壁房客，對方時不時就踩著椅子，從門頂的氣窗偷窺他們，就連多次警告也全當耳邊風，日前女網友親眼目睹變態經過，氣得大聲制止；而網友們看完瞬間起雞皮疙瘩，直言「覺得為了安全起見...搬家吧～我們永遠不懂變態的想法。」

情侶倆在新竹北區租屋，結果男方住隔壁的友人超愛偷窺，身高約175公分的他，經常踩著50公分的椅子，就這樣整顆頭往窗裡塞，看他們在做什麼，行為極為詭異。

女網友在「爆料公社二館」抱怨，「這不只一次這樣偷看，男朋友已經跟他這位朋友，說過多少次不要再打擾他，還是做這樣的舉動」，誇張的是，他們都加裝窗簾遮擋了，仍無法澆熄對方偷窺的慾望。

▲對方屢勸不聽，讓他們非常困擾。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

15日當天，死性不改的男性友人再度出動，這回原po當場抓包，冷聲道「偷窺嘛。」而對方發現錄影後，立刻放下撥開窗簾的手，迅速離開。po文一出，掀起熱烈討論，驚呼「好可怕…」、「到底在幹嘛」、「靠，有病喔？快跑吧～誰知道他想幹什麼好事」、「快報警吧」。

還有大票熱心網友幫想辦法，「窗戶直接拉電線通220電的，看他還爬不爬」、「拿BB槍射」、「下次準備一顆頭送他」、「給個衷心建議：殺蟲劑很好用喔」；不過很多人也勸他們趕快搬離。

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▼網友幫想招數對付。（圖／翻攝自「爆料公社二館」）