軌道經濟學持續延燒！A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺

▲大台北地區買房沿著捷運走相對保值，其中又以大林口特區房價合理最受歡迎。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

不少人買房除了自住需求，也想滿足未來看漲的預期心理，放眼以往大台北地區軌道開到哪、房價就跟著漲到哪，可見最簡單的做法，就是跟著軌道經濟學及政策規劃走就對了！大林口特區「鴻築金捷市」近機場捷運A7體育大學站僅600米，制震結構住得安心，整座A7重劃區擁有高達45公頃產業專區，預計在2021年開發完成，屆時勢必人流、金流旺到炸，難怪在眾多建案中持續開出佳績，熱銷高達8成。

大林口特區區域發展及生活機能趨近完善，現有長庚醫療中心園區、三井Outlet、Global Mall等購物商場充分滿足生活所需，未來中華郵政物流園區、樂善科技園區陸續進駐，創造上萬個工作需求，桃園政府預計在林口特區投注3300億元的龐大經費與資源開發建設，未來還有已規劃設立龜山國民運動中心，提供區域居民運動休閒的好場所，而且林口特區屬於罕見的軌道先開、發展才跟著走的區域，未來房市補漲機會高，尤其「鴻築金捷市」鄰近捷運站僅600公尺，無敵的地段優勢在眾多建案中脫穎而出，熱銷8成、超過600戶的銷售佳績成為區域熱銷冠軍。

據統計發現，林口地區建案買家多為首購小家庭、年輕夫妻為主，看好重劃區發展潛力、優質的生活機能以及新設中小學的教育品質，像是2021年8月招生的文青國中小距離鴻築金捷市僅500公尺，上下學都方便，而且機場捷運就在家附近，無論外出通勤、出國旅遊皆暢行無阻。

然而，隨著近年地震頻傳，建築結構安全也是年輕人關注的焦點，鴻築金捷市特別加碼eds制震器與戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，讓建築整體耐震程度大幅向上提升，也成為區域首席的耐震建築規格，還吸引眾多建築界菁英職人訪視工地、現場觀摩，成為業界推廣建築安全理念先鋒。

鴻築金捷市基地面積2080坪，總戶數778戶，室內規畫26~38坪，平均每坪成交價落在26.5萬元，建材搭配櫻花廚具. INAX衛浴. 制震器. 5+5膠合強化玻璃，公設比31.9%規劃接待大廳、空中花園、交誼廳、閱覽室、視聽室、健身房、KTV、瑜伽教室、宴會廳、空中水池等，預估將於2020 Q4完工。