ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

軌道經濟學持續延燒！A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺

ETtoday房產雲

▲▼機捷A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺。（圖／業者提供）

▲大台北地區買房沿著捷運走相對保值，其中又以大林口特區房價合理最受歡迎。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

不少人買房除了自住需求，也想滿足未來看漲的預期心理，放眼以往大台北地區軌道開到哪、房價就跟著漲到哪，可見最簡單的做法，就是跟著軌道經濟學及政策規劃走就對了！大林口特區「鴻築金捷市」近機場捷運A7體育大學站僅600米，制震結構住得安心，整座A7重劃區擁有高達45公頃產業專區，預計在2021年開發完成，屆時勢必人流、金流旺到炸，難怪在眾多建案中持續開出佳績，熱銷高達8成。

▲▼機捷A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺。（圖／業者提供）

大林口特區區域發展及生活機能趨近完善，現有長庚醫療中心園區、三井Outlet、Global Mall等購物商場充分滿足生活所需，未來中華郵政物流園區、樂善科技園區陸續進駐，創造上萬個工作需求，桃園政府預計在林口特區投注3300億元的龐大經費與資源開發建設，未來還有已規劃設立龜山國民運動中心，提供區域居民運動休閒的好場所，而且林口特區屬於罕見的軌道先開、發展才跟著走的區域，未來房市補漲機會高，尤其「鴻築金捷市」鄰近捷運站僅600公尺，無敵的地段優勢在眾多建案中脫穎而出，熱銷8成、超過600戶的銷售佳績成為區域熱銷冠軍。

據統計發現，林口地區建案買家多為首購小家庭、年輕夫妻為主，看好重劃區發展潛力、優質的生活機能以及新設中小學的教育品質，像是2021年8月招生的文青國中小距離鴻築金捷市僅500公尺，上下學都方便，而且機場捷運就在家附近，無論外出通勤、出國旅遊皆暢行無阻。

▲▼機捷A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺。（圖／業者提供）

然而，隨著近年地震頻傳，建築結構安全也是年輕人關注的焦點，鴻築金捷市特別加碼eds制震器與戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，讓建築整體耐震程度大幅向上提升，也成為區域首席的耐震建築規格，還吸引眾多建築界菁英職人訪視工地、現場觀摩，成為業界推廣建築安全理念先鋒。

▲▼機捷A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺。（圖／業者提供）

鴻築金捷市基地面積2080坪，總戶數778戶，室內規畫26~38坪，平均每坪成交價落在26.5萬元，建材搭配櫻花廚具. INAX衛浴. 制震器. 5+5膠合強化玻璃，公設比31.9%規劃接待大廳、空中花園、交誼廳、閱覽室、視聽室、健身房、KTV、瑜伽教室、宴會廳、空中水池等，預估將於2020 Q4完工。

關鍵字：A7新林口體育大學機場捷運金捷市制震宅

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3780

鴻築金捷市　制震、捷運兩大機能　CP值最高的首購

12月21日 20:41

//cdn2.ettoday.net/images/3791

布局機捷A7站　中華郵政打造複合式營運中心

中華郵政近年積極尋求轉型，於機場捷運A7站旁已投入220億元資金打造複合式營運中心，包括物流、郵件處理、電商、商場等產業將進駐，預計2021年完工，初估可創造6,000個工作機會，將讓更多人落地生根，..

2月26日 20:27

「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學　為孩子贏得國際教育先機

古有孟母三遷為孩子從小打造優質學習環境，身在資訊發達的現代，更要把握教育動態，為孩子贏得先機，與國際人才為鄰！位於林口A7重劃區正核心的「富御捷境」，緊鄰萬坪文青國民中小學校園預定地，未來子女就學免接送，就能享受新學校一流的教學資源及硬體設備，讓家中寶貝贏在起跑點。

剛剛

刷浴室退租「玻璃濺水漬」！跩房東扣2000元押金趕人　正妹泣：合理嗎

一名正妹抱怨，最近要將房子退租，事先已全面大清掃，「房間部分我打掃的很乾淨，浴室馬桶也跟全新的一樣」，殊不知房東卻嫌廁所玻璃有水漬，強行扣2000元押金，引發大批網友拳頭硬了，直呼要公開租屋地點！

27分鐘前

軌道經濟學持續延燒！A7金捷市制震景觀宅熱銷8成買氣旺

不少人買房除了滿足自住需求，也想保有未來看漲的預期心理，其實最簡單的做法，就是跟著軌道經濟學及政策規劃走就對了！大林口特區「鴻築金捷市」近機場捷運A7體育大學站僅600米，制震結構住得安心，整座A7重劃區擁有高達45公頃產業專區，目前在眾多建案中持續開出佳績，熱銷高達8成。

1小時前

孩子的成長不能等！區域內擁有四座主題公園和大自然當鄰居　寶貝笑開懷

孩子的成長只有一次，不該一昧送安親班強化孩子的智力和分數，因為決定人生成敗與幸福的往往不是學問，而是健全的人格發展！遠雄左岸用心打造愜意悠活的水岸家居日常，讓每位爸媽週末下樓就能陪寶貝享受陽光水岸、綠園廊道。這一次，為孩子選房子，打造一個充滿愛與歡樂的童年時光。

1小時前

獨／30年的回憶　天母麥當勞確定6月20日熄燈

台北人超過30年的回憶，天母麥當勞，確定將在6月20日走入歷史。根據近期在日僑學校所貼出的公告，聲明由於天母麥當勞不確定後續計畫，所以午餐外送服務將至今日結束，在地民眾甚至傳言，海底撈已在評估該店點。周圍商家透露，麥當勞1樓及B1租金即達80萬元，若海底撈打算租下整棟，月租勢必破百萬，但天母商圈封閉，是否真能支撐如此大規模的餐廳生存，也被在地人打了一個問號。

1小時前

房價還在跌　專家提議多等1年、多賺1台賓士

辛苦存錢一輩子買房，購屋族當然希望挑在最低點入場，歷經前幾年房價下修，部分區段價格大跳水，令不少人蠢蠢欲動。但房產專家Sway在臉書提醒，今年繼續此起彼落的大跌價，代表房價仍在下跌，且看到投資抓交替的趨勢，建議多等1年入場，就多賺1台賓士車錢。

15小時前

比行情價高2倍　A7合宜宅一拍流標不意外

用法拍突破合宜住宅「禁賣令」，已是近年常見投資手段，其中，板橋浮洲合宜住宅最近有筆記錄，1拍脫手價，比屋主入手價，高出571萬元。但對比林口A7「麗寶快樂家」，則是兩樣情，今22樓頂樓戶，一拍底價1100萬元，扣除車位單坪價約26.5萬元，卻流標收場。業者分析，流標關鍵應與價格、基地位置有關。

17小時前

六都房市龜兔賽跑　最熱南高交易量竟大幅「倒退嚕」

房市交易宛如進入龜兔賽跑局勢，根據房仲業統計旗下各店頭5月交易量，發現過去帶頭衝的台南、高雄2縣市，反而陷入停滯，甚至較上月「倒退嚕」的現象最鮮明，其中高雄市交易量月減約12.3%、台南市月減近2成。而全台最「給力」的區段在新北市，交易量較4月，月增近15%。業者分析，5月北台灣市況加熱，應屬落後補追的狀況，「而總統大選議題持續發酵，買方是否轉為觀望、及對價格的認知，是下半年交易成功與否的關鍵。」

17小時前

讀者迴響

熱門新聞

房價還在跌　專家提議多等1年、..

獨／30年的回憶　天母麥當勞確..

比行情價高2倍　A7合宜宅一拍..

淡水輕軌「輕時代」重磅級景觀宅

中山區20坪月租5200元　限..

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診..

5坪絕美閨房開箱　網敲碗：療癒

小宅1層塞10戶　專家揭露5大..

入夜發綠光　江翠豪宅前金童玉女..

擺貨櫃接待不開價　央北最神秘建..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

「富御捷境」鄰萬坪雙語中小學

機捷A7金捷市制震景觀宅熱銷8..

中和左岸和大自然當鄰居

獨／30年的回憶　天母麥當勞確..

房價還在跌　專家提議多等1年、..

比行情價高2倍　A7合宜宅一拍..

六都房市龜兔賽跑　最熱南高竟大..

遠雄左岸一家親　千人辦桌饗宴

中美貿易戰　社頭小鎮3億天單

小宅1層塞10戶　專家揭露5大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366