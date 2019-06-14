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桃園車站前絕無僅有新成屋「永安醴」　鬧中取靜臻藏傳家宅

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▲▼桃園車站前絕無僅有新成屋「永安醴」。（圖／業者提供）

▲現代人注重生活品質，廣誠豐建設推出46~58坪大3房「永安醴」，戶戶3面採光，大氣格局寬敞明亮。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

買房首重地段，然而隨著都市發展趨近飽和，想在已開發大城市中找到全新建案相當稀有，尤其在桃園火車站前，建商採先建後售，且施工品質吹毛求疵的新建案更是絕無僅有。廣誠豐建設規在桃園火車站前推出新建案「永安醴」，規劃46~58坪大3房，戶戶3面採光，大氣格局寬敞明亮，值得在地購屋族收藏，成為最後一次換屋的臻品傳家宅。

▲▼桃園車站前絕無僅有新成屋「永安醴」。（圖／業者提供）

▲桃園火車站周邊熱鬧非凡，商辦級住宅密集度高。

眾所皆知，桃園火車站週邊熱鬧非凡，商業大樓、住宅密集度高且空地稀少，廣誠豐建設卻能在介於桃園火車站及藝文特區之間最優質繁華的路段，落實整合土地完成傳家臻品大作實屬不易，也因此「永安醴」地理位置優越，距離成功國小僅50公尺，永康公園就在街角，觀光夜市也在200公尺範圍內，地屬桃園國中及慈文國中自由學區，生活機能倚最熱鬧的中正商圈，且公車站就在社區旁，也有巴士可直達台北都會區，未來桃園捷運G9站也近在咫尺。

▲▼桃園車站前絕無僅有新成屋「永安醴」。（圖／業者提供）

▲永安醴慢工出細活，謹慎用心蓋房子，讓鄰近住戶很有感紛紛下訂。

建案名稱「醴」字象徵美酒佳釀沉甕底，呼應「永安醴」最自豪的慢工出細活，不僅全棟用料實在採用台泥混凝土、RC結構且層層通1週防水測試才開始繼續下一階段施工，專案經理笑稱：「就是因為施工過程謹慎而扎實，吸引不少週邊住戶來詢問第一波搶下單，因為施工品質他們全程親眼見證、絕對有保障！」

▲▼桃園車站前絕無僅有新成屋「永安醴」。（圖／業者提供）

▲永安醴以換屋首選為訴求，成為桃園市中心罕見值得臻藏的傳家宅。

永安醴提供3年防水保固，採用大同氣密窗8mm強化玻璃，可抵擋15級強風，且針對窗框角隅補強抗震、減少裂縫產生，地面選用60*60cm冠軍拋光石英磚，並提供全套櫻花牌免蟑廚具，浴室採全室防水、當戶排氣，附HCG衛浴設備及五合一暖風機，主臥加碼TOTO免治全自動馬桶座等，以高規格滿足住戶夢想中的舒適空間，才能安心享受與家人和樂共居的溫馨家庭時光。

▲▼桃園車站前絕無僅有新成屋「永安醴」。（圖／業者提供）

永安醴基地約671坪，樓高地上14層、地下3層，總戶數規劃88戶，坪數規劃47~58坪，房型皆為大3房及3+1房，開價28~34萬，總價含車位約1400~1800萬，公設比32~39%，目前全社區已完工，裝潢後即可入住。

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關鍵字：永安醴桃園建案桃園捷運先建後售房產新勢力

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