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磐鈺建設打造3600坪森林建築　公益商圈出現綠色奇蹟

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▲▼磐鈺雲華，磐鈺建設，暉騰建設，台中，公益商圈。（圖／記者萬玟伶攝）

▲台中市公益商圈出現一座26樓高的森林建築，令人驚豔！

【企劃特輯】

台中市公益商圈出現了一座26樓高的森林建築，外觀可見142座種滿大樹的序列不連續跳島陽台、19座巨型懸浮空中花園。原來是台灣第一座100%由新加坡WOHA建築事務所設計的高層作品「磐鈺雲華」，打開了公益路視野。負責整合興建的磐鈺團隊指出，本建案特聘國際建築事務所，選在精華地段就是為了打造城市綠色建築典範。

▲▼磐鈺雲華，磐鈺建設，暉騰建設，台中，公益商圈。（圖／記者萬玟伶攝）

五期公益路和大墩路精華角地的「磐鈺雲華」，住宅規劃70至85坪、3至4房；外觀垂直綠化設計由1樓向上延伸到26樓，未來整體面積將高達3600坪，混植六萬株植物， 19座巨型懸浮空中花園尺度更是全台首見。

▲▼磐鈺雲華，磐鈺建設，暉騰建設，台中，公益商圈。（圖／記者萬玟伶攝）

磐鈺營建機構表示，近年國際已不再用建築高度競逐排名，名建築事務所紛紛力推森林系建築，宣導“有森度才有深度”讓廣大住宅需求能與地球環境和諧發展；像是米蘭已完工全球首棟“Bosco Verticale垂直森林”，雙塔結構造價超過25億台幣，種植上萬棵植物品種，為米蘭這座高密度開發城市帶來前衛清新樣貌，從各地湧入打卡朝聖人潮。

為打造世界級建築，磐鈺團隊特別聘請新加坡WOHA建築事務所設計規劃，不僅，現代化外觀加上精密規劃的綠景，傳達自然建築語彙，燙金地段加上一流團隊，讓「磐鈺雲華」成為公益商圈內最亮眼建案。

▲▼磐鈺雲華，磐鈺建設，暉騰建設，台中，公益商圈。（圖／記者萬玟伶攝）

新加坡WOHA在國際間獲獎無數，作品在建築業界有「會呼吸的建築」建築美譽，擅於在城市中心，打造結合建築、人、自然、社會的垂直天空村落，而「磐鈺雲華」就是台灣第一座100％新加坡WOHA設計建築。

公益商圈位於台中市五期重劃區，生活機能成熟、知名餐廳林立，不僅商業色彩濃厚，也是公益路更是台中極具代表性的街道，「磐鈺雲華」坐落在公益路、大墩路1400坪黃金角地，便利性不言可喻。

▲▼磐鈺雲華，磐鈺建設，暉騰建設，台中，公益商圈。（圖／記者萬玟伶攝）

磐鈺建設選擇在此打造第一棟住宅大樓，要在都會熱鬧核心做「城市綠色建築典範」，想創造的是利於人生活與環境的建築，讓「磐鈺雲華」成為綠色希望種子，在繁華的商業中心萌芽，也開創中部建築新未來。

關鍵字：磐鈺雲華磐鈺建設暉騰建設台中公益商圈綠建築

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