台中新設5火車站房市交易量增　房價「最貴」16萬

▲台中鐵路捷運化，台鐵松竹車站。（圖／鐵道局提供）

記者張瑞傑／綜合報導

在鐵路高架捷運化之後，將原有的鐵路空間做為商場、綠廊及停車場等多目標使用，並縫合東西側的交通網絡，有助於當地房市成長。而新設的車站中，以位於精華地段的五權車站周邊交易量最為突出、近1年成交536件，價格則是由捷運鐵路雙軌共構的松竹車站略勝一籌、每坪16.1萬元。

有巢氏房屋根據實價登錄資料統計，台鐵台中段近一年5個新設的火車站中，五權車站為周邊房市交易量最多的車站、共達536件。而280件的松竹車站、268件的精武車站排行二、三名，交易量最少的則為50件的栗林車站。

中古屋價格方面，以松竹車站平均每坪16.1萬元最高，但與五權車站的每坪16萬元相差不多，最低的同樣為栗林車站，房價每坪13.6萬元。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，松竹車站為新設車站中唯一鐵路與捷運綠線交會的車站，且鄰近台74線快速道路，無論是搭乘大眾運輸交通工具或自駕都十分便利，生活機能方面則有松竹商圈以及即將進駐的好市多支援，生活機能相當成熟。

此外，松竹站旁另有捷運機廠特區、單元12重劃區，吸引許多建商進駐，活絡周遭房市；包括已結案的像是去年推出就完銷的「G CASA」、「登陽春賞」、「大漁ONE」以及總太的「織築」等，另外鉅虹「水岸岩」、「惠宇敦北」、「精銳萌2期」、「達麗居山」等建案接續推出，推升預售單價25至30萬元。 永慶不動產台中北屯松竹加盟店黎政彥店東表示，松竹車站周邊目前有約20個建案正在推動，以3房總價約1000萬的物件最為熱銷。

中古屋交易也十分熱絡，熱銷的物件以3房的大樓及華廈為主，總價約落在500萬至700萬，屋齡為15至25年。此外，屋齡15至20年，總價1000萬至1500萬的舊透天也是高詢問度的物件，但由於屋主多為長期持有的情況下，所釋出的量較少，市場上已經供不應求。

五權車站位於台中市西區及南區的交界，周邊有許多公共設施，如國圖館、美術館及高等行政法院等，且距離台中車站僅約2公里，屬於台中市的精華地帶。 有巢氏房屋台中國圖館加盟店陳崇實店東表示，由於五權車站鄰近台中高等行政法院及中興大學，許多於法院或大學就業的民眾會選擇於此購屋。

此區最熱門的物件為總價約700萬至1,000萬的華廈，格局以3房2廳加車位為主，屋齡約20至25年。陳崇實店東補充，未來台中十三期重劃區也鄰近五權車站，待開發完成後，有助於補強區域的交通網絡，相當看好區域前景。