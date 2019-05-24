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想置產台中！他問「市區老屋」or「小郊區景觀宅」　過來人秒推A…原因曝光

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房是很重要的決定。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是人生重大抉擇，從地點、價格、環境等條件，最好都細細考慮過後再做決定。一名網友在論壇上發問，會在有點郊區的地方買個景觀宅，還是在市區地段買個沒景觀的宅。話題引發網友熱論，「我會選離捷運站近的優先」、「樓層夠高就有景觀，所以優先選地點」、「如果有想搭捷運通勤，那選近一點的」。

這位網友在《Mobile01》上貼文發問「你會在有點郊區買個景觀宅，還是在市區買個沒景觀的宅？」文中表示，如果2者價格一樣，A宅的條件是「位在舊市區，坪數比較小，小環境比較差（A），生活機能佳，屋齡=B+10，離捷運站700M」。

而B宅的條件則是「離（A）10分鐘車程，坪數比較大，小環境比較優（B）， 主要生活機能在一公里外，離捷運站950M」。另外，原PO補充，B宅有景觀、A宅沒有，好奇詢問網友會怎麼做抉擇，「你會選哪一個呢？A or B？」

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲原PO列出2間房子的條件，問其他人該怎麼做抉擇。（示意圖／pakutaso）

原PO也透露，「A在靠近G6-G5之間，B在G3 1km內離74不遠，都是OK的在地建商」，也說自己應該會搭捷運，「總覺得搭捷運到台灣大道，就可以藉BRT接去很多地方了，百貨、科博館、秋紅谷、東海」。

看到貼文後，網友紛紛留言，選A的人認為，「如果有想搭捷運通勤，那選近一點的，我是到台北新北通勤工作的台中人，以我的感覺900米距離要通勤搭捷運會有點花時間」、「如果是我，我會選離捷運站近的優先」。選B的網友說，「當然是B啊……感覺兩者又沒差到多少，選坪數大又有景觀的吧」。

其他人則表示，「可以直接說明是哪兩個建案來比會比較準。而且你會搭捷運嗎？不會的話離捷運站多遠都沒差」、「看你上班的地點，選交通便利不塞車的，台中市捷運只有一條，再加上公車接駁不發達，不用列入優先考慮」、「樓層夠高就有景觀，所以優先選地點」。

一名住過類似A宅位置的網友說，「樓主說A在G6～G5之間然後離捷運站700，那應該是文心路上靠近北屯路吧？我之前是住G6附近走路100公尺內，文心靠崇德。我覺得G6附近很方便，而且我那時候上班又在附近走路可以到，所以74對我來說就比較還好，但像我應該也不會坐捷運所以離100公尺就沒什麼加分哈哈！看你比較在意什麼吧！」

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關鍵字：買房景觀宅Mobile01

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