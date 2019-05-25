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代理小商品！八年級生學弟「3年內買2房」當老闆　他加碼驚曝：沒靠家裡

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▲▼買房,房貸,房子,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲原PO學弟靠自己買房。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是人生重大抉擇，不僅要考慮很多條件，甚至還需要運氣。一名網友在PTT發問，有沒有八年級生不靠家裡、自己買房，並說他有個學弟大學時當家教打工存錢，後來代理小商品，事業越做越大，畢業後就開了一間小公司，不僅買了車，隔1年還買新房，過2年又買一間。而且據原PO所知，學弟沒有跟家裡借款。

這位網友在PTT的home-sale板上發文，好奇問「有八年級生不靠家裡買房的嗎？」並說他有個強者學弟「大概是那1% 真。白手起家」，接著說，學弟大學的時候當家教打工存錢，然後就代理小商品來賣，「後來越搞越大，就沒往本科系出路走，畢業後開了個小公司，直接買一台Nissan新車」。

原PO說，當時大學家聚，學弟就開著新車過來，真的超風光，「然後隔一年我研二，他就買新房了，他自己是說買在鄉下，不過台中大里也是很貴，推測三房的也要700多」。再過一年，學弟把大里的房子出租，「跟我炫耀說他租金高我2000租出去……」。

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO學弟是八年級生，事業有成完全沒靠家裡。（示意圖／pixabay）

不僅如此，學弟一年後又買了一個台中北屯的900萬新屋，還入手一台新款賓士e200，並開裝潢超漂亮的實體店面在勤美附近。原PO最後表示，「據我所知是沒有跟家裡借款啦！但是感覺這背後的貸款壓力應該大到爆表吧？給各位八年級強者參考，魯魯我專業靠爸族，完全比不上」。

看到貼文後，有網友大嘆，「這如果要說的話運氣應該強到爆」、「時勢也是很重要沒錯啦」。也有人留言分享身邊人的故事，「交大同學替代役的時候，公司鼓勵內部創業，做蘋果相關用品，跟著蘋果崛起，公司規模做到全球前幾，曾經有人談要買下他們公司，價格最好的時候，他手中的股份是16億台幣，前一陣子聽他聊投資房地產，光貸款就一億」。

不過也有人說，「我比較羨慕家裡有錢的，你會念書，進大公司，說穿了還是打工仔，給人家請的有多少人爬到頂峰。離開台北市壓力少很多了，台北市室內30坪的新房 加車位，地點還可以3500左右，大概夫妻收入要250萬，才貸款買得起，更別說八年級」。

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關鍵字：買房PTT

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