師大異國美食「滅街」後　慘了店鋪、樂了住戶

▲師大商圈。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

師大夜市兼具捷運便利交通、以及夜市商圈等生活機能，吸引大批國內外觀光客造訪，也衍生噪音、衛生環境等問題，進而引發居民抗議要商家退出住宅區，險些導致「異國美食街」被滅街，人潮跟著減少，不少店家撤離轉往公館、永康街發展，雖然影響商圈店面身價，但這反而讓周邊住宅行情止跌回升，根據市調統計，師大商圈周邊住宅行情連3年上漲，平均單價達到75.9萬元。

師大商圈自1990年興起後，師大路沿街美妝、服飾、餐飲店一入夜裡熱鬧非凡，不僅如此，浦城街13巷、雲和街因群聚了許多異國餐廳者，一度被視為「異國美食街」，吸引國內外觀光客造訪，直到2012年爆發住宅區居民抗議噪音與油煙影響居住品質。

居民認為「住三」用地及6米巷道以下不得經營餐飲業，接著市府也對不符規定業者祭出罰款，使得原先「異國美食街」幾乎「滅街」衝擊到商圈人潮，經記者實地走訪發現，過往最熱鬧的「異國美食街」浦城街13巷弄內，目前剩下3間仍在營業，與全盛時期相比顯得冷清。

這也顯示多數居民希望住家與夜市保持一段距離，既能享有夜市便利生活機能，也不受人潮噪音、環境污染等問題影響，而這也反映在周邊住宅房價行情，根據《屋比房屋比價平台》統計，師大商圈周圍路段包含師大路、泰順街、浦城街、雲和街、龍泉街等住宅，平均單價行情連3年上漲，自2016年單坪73.1萬元，一路向漲幅4％，平均單坪75.9萬元。

▼師大路仍有店鋪招租。（圖／記者黃靖惠攝）



▼浦城街13巷「異國美食街」。（圖／記者黃靖惠攝）



屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，師大浦城街「滅街」後，衝擊觀光人潮大減，不少店家出走到永康街商圈或公館夜市，儘管如今服飾、美甲、美妝店面有回流跡象，仍無法與全盛時期相比。

陳傑鳴表示，2014房市反轉師大商圈房價曾大跌1成多，但因師大商圈位於蛋黃區，生活交通機能方便，加上有新生國小、金華國中等明星學校，依然是許多人理想中的居家環境與子女設籍就讀首選。

他說明，尤其餐飲業搬離後，居住的安寧性大幅提高，也帶動自住買盤回歸，近3年房價已有止跌回升的跡象，目前師大商圈主要住宅交易路段集中在師大路、泰順街，主力交易產品以公寓與學區設籍套房為主。

▼浦城街13巷「異國美食街」周邊，仍有居民抗議餐廳營業的布條。（圖／記者黃靖惠攝）



▼最近三年師大商圈住宅成交行情。（圖／屋比房屋比價平台提供）

