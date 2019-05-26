陸一、二線房市大解析！「走過寒冬」10年平均價值增長近2倍

▲圖為福州一處建設中的房地產樓盤。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

受到市場期望變化及自住買家和投資客相互制約的影響，大陸住宅市場一直徘徊在過熱和約束之間。據第一太平戴維斯日前公佈的《中國住宅報告》，從2008年至2018年，一線城市（北上廣深）以及6個二線城市這10城的物業平均價值增長了近2倍，其中，深圳、北京和上海住宅價格屬於增長最快的第一梯隊。

據《證券時報》報導，《中國住宅報告》選取了大陸最具代表性的10座城市，包括4個一線城市（北京、上海、廣州、深圳）以及6個二線城市（成都、南京、武漢、杭州、天津、重慶），對近幾年的住宅市場進行了價格跟蹤。

▲華為總部位於深圳。（圖／CFP）

一線城市上漲最快

報告顯示，從政策幹預力度來看，北京作為中央政府所在地，加之一直以來高企的房價令其成為大陸調控最嚴的城市之一；重慶則因為長久以來較為充足的供應，成為10座城市中調控力度最輕的城市。

從2008年至2018年，這10城物業平均價值增長了幾乎兩倍，深圳、北京和上海住宅價格屬於增長最快的第一梯隊。事實上，從絕大多數數據提供方來看，這三座城市的指標都要顯著高於其他城市。其中，深圳作為大灣區的中心城市之一，長期以來受惠於香港輻射作用、稅收優惠和經濟特區地位的加持，已經成長為大陸住宅價值最高的城市。

上海作為國際金融貿易中心，發展活力蒸蒸日上。隨著商務活動向多中心擴散，一批高品質的全新住宅項目也陸續出現，帶動非高端住宅的整體品質得到提升，而這迅速在價格上得到反映。面對兇猛的價格漲勢，政府在近年來採取了嚴格的調控政策，儘管增幅受限，強勁的需求仍然支撐著上海的住宅價格。

▲天津開發區。（圖／CFP）

二線城市漲勢放緩

在2014至2017年之間，天津、南京和武漢的住宅價格一直保持良好的增長勢頭。天津近年來雖然受到東北部經濟增長放緩的負面影響，但其獨特的地理位置，仍承接著首都外溢的需求；南京作為「大陸最富裕省份之一」江蘇省的省會，擁有豐厚的教育資源，每年都輸送一大批優秀畢業生進入職場，2018年住宅價格保持了上漲勢頭；武漢作為華中地區重鎮，一直以來都是固定資產投資所青睞的城市，但近年來過快的擴張建設使得其增長稍顯乏力。

重慶在過去2年中，是10座城市中住宅價格漲幅最高的城市，物業平均價格上漲了近80％，但其相對較低的價格基數，使得它在十大城市中仍然是價格最低的城市，但作為4個直轄市中面積最大的城市，重慶將繼續受益於其3100萬的龐大常住人口，增長動力強勁。

▲杭州城市夜景。（圖／視覺中國CFP）

杭州是大陸住宅價格最貴的二線城市之一。相對高昂的價格看似增長空間有限，然而作為阿里巴巴總部所在地，杭州政府有志於打造「中國硅谷」，若計劃最終落實，杭州或成為高科技產業雲集的科技之城。

報導指出，2018年大陸住宅市場受到了前所未有的嚴厲調控，同時也是住宅市場極具變化的一年。經過大半年的「寒冬」，大陸住宅銷售市場在2019年初有了回暖跡象，其中一、二線城市特別明顯。資金受限的開發商放慢投資節奏，並採取多項舉措加快資金回流，他們開始主動尋求多元化的融資管道。