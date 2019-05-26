10萬戶賣壓大軍壓境　下半年進場者牢記二字訣

▲房市示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

未來半年國內房市，因總統大選題材發酵，將邊緣化房市議題，台經院更預估今年交屋後待售量與新建餘屋量，合計超過10萬戶大量賣壓，對此天時地利不動產總經理張欣民表示，台灣餘屋多是一直存在的問題，只要外部局勢稍稍不利於房市，非常可能衝擊房市去化速度，下半年仍要注意中美貿易戰、總統大選等因素，建議進場者須牢記「保守」二字。

台灣經濟研究院發布「景氣動向調查」報告顯示，4月製造業、服務業與營建業3大營業氣候測驗點，皆同步下滑，其中，4月營造業氣候測驗點90.66點，較3月下滑0.25點，連續2個月下滑，並預期未來半年，國內房市因總統大選題材發酵，將會邊緣化房市議題，推估以銷售率50%計算，2019年交屋後待售量，與新建餘屋量，合計將超過10萬戶大量賣壓。

天時地利不動產總經理張欣民表示，以往台經院預期景氣相對樂觀，這次相較偏悲觀，甚至直接點明台灣「餘屋」多，但其實餘屋問題一直存在，只要外部局勢稍稍不利於房市，就非常可能衝擊房市去化速度。

張欣民提醒，購屋族對於市場還較偏樂觀，下半年得注意中美貿易戰、總統大選等影響，雖然短期還沒看到對房市的影響，但也別輕忽仍有龐大餘屋賣壓量。

他指出，中美貿易戰，台商資金回流並非一次性大舉進入，而是慢慢地拔腳回流，所以短期難見房地市場大漲情況，但長期而言豪宅和工業用地應會受惠，而只要工業用地設廠完成，將創造大量就業機會，同樣也會刺激租賣房市的發展。