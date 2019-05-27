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豪宅怕被法拍…屋主先租出「10年爽收近千萬」！專家曝內幕：照樣能拍

ETtoday房產雲

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲屋主刻意出租，想降低其他投資客投標意願！（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

「這間很屌！」一名網友分享一間特別物件，台中一位屋主似乎怕房子被法拍，投機取巧將房子租給房客10年，且收取近1000萬元的租金，掀起網友熱議。對此專家表示，若租約沒有進行公證，房子照樣能被法拍。

一名網友在臉書《房子賠售就是爽》分享房產秘辛，台中一名屋主疑怕房子遭到法拍，刻意出租並製作假合約，從屋況資料顯示，這間豪宅位西屯區市政北一路上，位處26層樓高、12年屋齡、共119.8坪，總底價4060萬元。

原PO笑稱，「因為租約在貸款設定日之後，怕被法院排除租約，所以（房東）聲稱一次付清1000萬的租金，真厲害」。另從法院筆錄區況指出，該建物現已租給第三人，租約為103年9月1日至113年8月31日，租金每月新台幣8萬元，拍定後不點交，且租金已全數付清，換而言之，房客已掏出10年租金，金額實際為960萬。

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▲▼法拍屋。（圖／翻攝臉書社團《房子賠售就是爽》）

▲▼法拍屋。（圖／翻攝臉書社團《房子賠售就是爽》）

▲屋主已先爽收近千萬租金！（圖／翻攝臉書社團《房子賠售就是爽》）

該PO文引發熱議，有專業網友分析，「這種手法，過去幾十年來法拍市場很常見，有些人以為自己很聰明，找許多奇怪的理由，慢慢的都被修法後排除在外」、「我還有看過，目前居住這法拍屋的人佔有身份不明…他自己個人聲稱，是這間房子的所有權人 欠他錢，『所產生的利息』來繳納這間房子的租金，結果一樣被排除…點交」、「投資客被逼急，什麼蠢事都以為有用，還妄想保留房子，真悲哀」、「所以國稅局知道屋主有一千萬租金收入了」、「現在做假租約都沒用了啦，早就被修改掉了」、「這可以法院申請排除租任」。

對此，104法拍網總經理籃茂山指出，首先要看租約有無公證，若沒有，法院照樣能法拍。至於10年合約部分，他推測，應該屋主是想削減其他投資人投標意願的手法，畢竟有人住在裡面，相關單位無法進行點交，未來新買主想入住，就需透過訴訟管道打官司，以迫使房客自行搬離，過程中不僅耗精力又耗時，時間恐長達幾個月或數年。

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關鍵字：豪宅法拍屋主出租租金

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