澳洲別墅殺很大！　廈門女心動掏165萬…飛過去才發現是「荒蕪空地」

▲原本以為的別墅其實是片空地。（圖／翻攝自微博／廈門廣電，下同）



大陸中心／綜合報導

福建廈門一名吳姓女上班族跨海買澳洲別墅，砸下36萬人民幣（約台幣165萬元）付頭期款後才發現，自己買的竟然是一片荒地，根本沒有什麼全新豪華別墅，連附近都荒無人煙，看不到仲介說的商店或居民，和當初賣家提供的照片完全是「差很大」。

▲仲介公司一開始提供的別墅照片。



據《廈門廣電》報導，吳小姐2017年10月有意要投資物業，從仲介公司看到澳洲有棟「配套完整」的別墅要出售，位於墨爾本大學城附近，樓下有許多餐廳、商場，門口還有公車可以直達市中心，重點只賣86萬澳元（約台幣1876萬元）。

吳小姐心想，86萬澳元在廈門只能買到約30坪的二手公寓，不如買澳洲的別墅更划算，心動不如馬上行動，立刻就付了36萬人民幣（約台幣165萬元）的頭期款，2個月後她迫不及待搭機飛往墨爾本，想在別墅裝修好以前探勘環境，想不到一抵達目的地，心瞬間涼一半，因為眼前的是一片偏僻又荒蕪的空地，連居民都沒有，更別說什麼政府規劃的大學城了。

▲吳小姐當初想像的場景和實際畫面差很大。



她看到實際狀況便後悔了，找上原本的仲介公司要求退回頭期款，經過幾番溝通，最後只拿回7萬多人民幣（約台幣32萬元），其他的29萬人民幣（約台幣133萬元）宛如石沉大海。

仲介2018年表示，由於買家單方面以「資金出現問題」為由違約，沒有如期支付剩下的200多萬人民幣（約台幣913萬元）尾款，因此澳洲開發商有權沒收頭期款，吳小姐恐怕沒辦法再取回那筆錢。

▼後悔不買就算是違約，拿不回那165萬元頭期款。

