華固霸氣發股利　董事長預言房市價穩量溫

▲華固股東會，董事長鍾榮昌（中）樂觀看待市場。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

看好台北市房市發展，華固建設董事長鍾榮昌說：「去年台北市新案平均銷售率為42%，估計今年至少上看45%。在供給減少的狀況下，房價有3~5%的成長。」鍾榮昌甚至大膽預言，今年房市可望呈現量溫價穩、緩步回升的現象。伴隨華固今年將有「華固名鋳」、「華固樂慕」及「華固新代田」完工入帳，鍾榮昌則更在股東會中，承諾明年，將會令股東更加滿意。

華固建設（2548）去年僅靠著「華固新天地」、「華固天鑄」及「華固華城」等餘屋去化、貢獻營收，使去年全年營收僅45.89億元，年減52.72%，稅後純益8.73億元、年減約6成，EPS（每股純益）3.12元、低於前年的7.87元。雖是如此，但華固依舊配發每股5元現金股利，配發率高達160%，十分大方。

鍾榮昌透露，華固今年整體表現，將優於去年，「首先是『華固名鋳』、『華固樂慕』、及『華固新代田』都將於今年交屋，另外，『華固華城』、『華固新天地』預計將在今年完銷，『華固天鑄』可望穩定去化。」鍾榮昌承諾，「明年會令股東更加滿意。」

法人估計，若加總名鋳、樂慕及新代田等案的銷售狀況，若交屋順利，今年華固整體營收可望上看150億元。

鍾榮昌表示，整體市場仍以雙北市最為看好，「尤其台北市，在供給減少的狀況下，個案隨著建商品牌力、加上產品規劃得當，可以看到房價相較2~3年前，有3~5%的提升。平均銷售率可望從去年的42%，成長到45%、甚至50%。」

「整體來看，今年房市將呈現個案表現，成交量開始逐漸回溫，『量溫價穩、緩步回升』。明年總統大選後，成交量與價格，將更形穩固回升。」鍾榮昌說。