豆導入住豪宅「明日博」標售再失利　不降價成原罪

▲大安區豪宅明日博。（圖／台灣房屋信義安和捷運特許加盟店提供）



記者黃靖惠／綜合報導

名導鈕承澤相中大安區都更豪宅「明日博」，其中17戶參與都更分回戶，今進行今年第2度標售，與前次相比、底標維持不變，單價在119至137萬元之間，卻再次流標。房仲業者分析，最低單價戶底標，仍高於市價，價格不具吸引力，是流標主因。

交通部台鐵局委託國有財產署，今年2度公告標售都更案豪宅「明日博」，位於市民大道三段交通要道，鄰近北市懷生國小、敦化國中等知名學區，周邊有捷運忠孝復興站、忠孝新生站，交通及生活機能十分完善，自2016年完工，樓高23層，且擁有住宅及商辦設施。

▲明日博。（圖／台灣房屋信義安和捷運特許加盟店提供）



2017年3月，「明日博」頂樓戶，以每坪157.6萬元成交，創下社區最高價紀錄。而最低歷史單價，則位在6樓戶、每坪90.2萬元。社區成交總價介於8000萬到1.5億元間。而標售的17戶，分別位於8、9、10、11、18層，底標單價119萬元到137萬元之間，與前次公告單價維持不變。

今天開標再度流標，對此台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，目前市場買氣回溫，也有不少單價200萬元豪宅出售，代表高資產族買氣回溫，對比今日開標的「明日博」今年至今尚無新交易。

她觀察，去年底「明日博」9樓戶2筆交易單價96.7萬元，與此次最低樓層8樓戶底標單價119萬相比，仍高出行情許多，再加上市場還不少成屋待售，因而此次標售價格，對多數買家不具吸引力。

張旭嵐分析，該案是北市少數有室內泳池豪宅，不過因鄰高架道路，所以中高樓層戶市場接受度較高，再者目前市場豪宅選擇多，信義、大安區都有不少新豪宅潛銷中，排除掉獨特性高、無法比價的指標性豪宅，「價格」還是豪宅成交的關鍵因素。