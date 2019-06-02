實價登錄1.0版如夜市賣盲包　學者：拆封才知買空氣

▲房產學者章定煊。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

內政部推出實價登錄「建坪單價試算」功能，被質疑「膨脹」房屋單坪價，對此房產學者章定煊直言，民眾還是很看重單坪價高低，但除了單坪價格以外，還得探究總權狀坪數內的組成元素才是重點，近期揭露新功能能夠推出實坪價格，多數人才驚覺公設比過高、砸錢買空氣，實價登錄1.0版本打個比方如同最近夜市流行的「盲包」，此次推出新功能可推算「實坪價」，如同盲包拆封後才驚覺實坪這麼少。

目前每坪單價是利用總價去除與房屋權狀總坪數，但算出來的價格包含了雨遮、陽台、花台及其他公設坪數，而此次啟用的新功能「建坪單價計算」則是一一羅列主建物、附屬建物坪數，且揭露像是雨遮、陽台、走道等附屬建物坪數，民眾只要扣除掉非主建物坪數，即可換算得知實坪價格。

章定煊接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，新增實價登錄計算實坪功能是件好事，卻因處理得不夠細緻引發爭議，建議之後最好將虛坪像是雨遮、陽台、花台、露臺各自給予不同權數比，或是價格等，比較不會因為計算方式的不同，引發爭議。

他表示，一般買賣換算單價不該將頂樓加蓋、違建、雨遮、陽台等納入，但實際情況是，部分會將沒有登記坪數全部算入公設裡，這樣計算反為會拉高單價，造成房價失準。

他舉例，同樣坪數2間房子，如果虛坪可以納入登記，多數人都會想要賣一個較高的價錢，因為納入登記隱含著佔了多少土地比例或者是價錢，所以建商才會拚了命了想要在虛坪公設灌水。

他說，過往實價登錄如同夜市賣的「盲包」，主建物坪數、附屬建物及公設等全部包在一起賣，而此次推出新功能如同盲包開獎一般，利用推算方式得知實際可使用的坪數，才驚覺原來實坪這麼少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般大眾所說的單坪價格，其實是用總價除與權狀坪數計算出來，如果主建坪面積越大，也就越划算，雖然多了新個功能、揭露更多參考數值，但1間1千萬房子並不會因為計算方式不同，就影響其價值，但還是建議如果要比價，最好還是採相同單位計算，比較不容易失真。

▼實價登錄。（圖／擷取自實價登錄網站）

