「連租都租不到」　去年雙北賣最好建案竟是地上權

▲華固新天地去年售出超過200戶。（圖／記者陳韋帆攝）

詹宜軒／台北報導

「這應該是去年雙北市賣得最好的案子。」華固建設董事長鍾榮昌，今日對外報喜，指出旗下位於台北市的地上權案「華固新天地」，歷經退戶300戶風暴，但在產品規劃得宜、加上品牌力加持，去年銷售超過200戶，成為雙北銷售率最佳個案，更得意表示「想租都租不到」。據查，目前可作為住宅使用的YOHO區，待租戶僅有4戶，月總租金在4.5~8.2萬元間，也非一般小資族可以負擔的水平。

基地位於台北市文山區羅斯福路六段巷弄內的「華固新天地」，為華固建設於2013年與國有財產署，簽訂景美財訓所開發案的一部分，該案除為1棟作為一般事務所使用的SOHO區、另外還有4棟住宅的YOHO區。2017年「華固新天地」交屋，爆發地租爭議，在華固釋出善意、表示願意負擔未來10年地租飆漲差額的情況下，仍有約300戶退戶。

歷經2年時間，鍾榮昌今透露：「去年共計銷售200多戶，目前可售少於40戶，最快今年8月就可去化完畢結案。」同時，鍾榮昌也說：「這應該算是去年雙北市賣得最好的案子了，我們在產品規劃上再加碼，參觀過的人都說讚。」鍾榮昌更自豪地說：「它不僅賣得快，連租都很難租得到。」

▼華固新天地出租資訊。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

為映證鍾榮昌的「豪語」，記者搜尋《591房屋交易網》，發現「華固新天地」YOHO區目前出租僅4戶，坪數在28~76坪皆有，月總租金在4.5~8.2萬元間，拆算租金單價則在1500元上下。

住商不動產企研室經理徐佳馨認為，「以文山區近捷運、屋齡在5年左右的電梯大樓出租行情來看，約莫每月每坪在1200元上下，接受度較高。」