房市吹小宅風1層塞10戶　5大缺失恐讓屋主很痛苦

近年來房市吹起小宅風潮。（圖／特力屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

小宅坪數不大、總價較低，手頭資金有限，更傾向買這類產品入手，也令近年房市吹起小宅風潮，但房產學者章定煊提醒，小宅不要買預售屋，消費者被漂亮家配圖騙去下訂，可能會忽略戶數過多、隔間機能不足、或是暗廳、暗房、收納空間不足等問題，雖然有些可以透過室內設計克服，但交屋後經常會弄得屋主很痛苦。

章定煊也羅列小宅潛藏下列5大問題問題

1.規劃戶數過多

他指出，以小宅為主建案規劃戶數偏多，可能會衍生1層太多戶、電梯可能不夠使用、出入的人也比較複雜等問題。

2、單面採光通風的問題

他說明，許多小宅邊間是留給較大坪數，常出現僅單面採光通風的情況，而現在小宅規劃傾向多隔間規劃吸引消費者，像是2房2廳1廚2衛1陽台，等於是有些隔間會沒有採光、通風，也就會變成暗房、暗廳、廚房無法排煙、廁所無對外窗等缺陷。

3、無法區分前後

他指出，小宅中硬是塞進許多隔間，又要遷就採光通風，很難區分前後，現在許多小宅一開門進來經常是餐廳、甚至是廁所、廚房或臥室，整個前後就完全混亂，至於影響風水格局出現穿堂煞則是司空見慣。

4、隔間機能不全與缺少

他表示，小宅被隔了太多的隔間，導致每個隔間過小，表面上家具放得進去，但是收納空間則非常不足，也有個案甚至連餐廳或者是工作陽台等必要機能的空間直接省略。

5、樑柱問題嚴重

他說明，自從雨遮不能計價登記後，有些建案又把樑柱外露的設計，改回樑柱於牆面內，就可以偷室內的坪數。這樣的設計，原本就會導致室內稜角過多，對於本就空間不足的小宅來說，更是雪上加霜。至於壓樑卡柱問題難以避免。

章定煊最後建議，「小宅不要買預售屋，被漂亮的家配圖騙去下訂，交屋後經常會很痛苦」，如果一定要買預售屋，建議把相關圖面，交給有經驗或專業的人士，幫忙檢查並提建議，真的會有許多從業人員，會熱心的提出良心的建議。