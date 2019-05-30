擺貨櫃接待不開價　央北最神秘建案公開就賣50戶

▲誠鑫接待中心外觀。（圖／樸新廣告提供）

詹宜軒／台北報導

默默擺設貨櫃屋當接待中心，超過半年時間，因為「只介紹、不開價、不收單」，引起區域熱議的建案「誠鑫」。上週正式公開，民眾也伺機窺探建案價格、規劃。據了解，該案目前主打早鳥價，特殊戶別甚至最低單價4字頭，就能入手，最小坪數17坪，更是區域少有的產品類型。以至於開案前2日，就售出超過50戶。

由永和在地建商鑫怡建設、捷洋開發，合資興建的「誠鑫」，自去年10月至今年4月，都僅在央北重劃區一隅，擺放貨櫃屋，當作接待中心，標榜「只介紹、不開價、不收單」的策略，引起看屋客相當好奇心。

▲誠鑫初期使用的貨櫃接待中心。（圖／樸新廣告提供）

而全案在5月25日正式進場，打出早鳥價格，並限量40戶供給，在25、26日共吸引逾百組看屋客上門。據了解，該案開價每坪52~62萬元，相較於區域部份建商已有7字頭行情，顯得較為親民，而早鳥價針對特殊戶別，甚至可以在4字頭取得。

7年級的鑫怡建設董事長室室長許峻豪表示，鑫怡建設隸屬的鑫建築團隊，深耕新北市超過50年，從公寓、住宅大樓、一路蓋到企業總部，「我已經算是集團第三代了，爺爺輩、爸爸輩所蓋出的房子，都還是持續在服務老客戶。所以我都跟客戶說，建築的品質、規劃，我們絕對不會輸給指標建商，還會用『年輕人都負擔得起』的價格來供應購屋族。」

「誠鑫」案總基地面積1512坪，規劃地上22層、地下4層的2棟大樓，標榜建蔽率不到20%，住戶可以獨享1200坪中庭花園。全案規劃17、28及38坪產品，最小坪數17坪，更是區域內少有。據了解，該案甫開案的2日內，就已售出超過50戶，是央北重劃區當前最熱案。

▼鑫怡建設董事長室室長許峻豪。（圖／記者詹宜軒攝）