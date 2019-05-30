六都房市龜兔賽跑　最熱南高交易量竟大幅「倒退嚕」

▲5月房市交易北熱南冷。（圖／記者林信男攝）

詹宜軒／台北報導

房市交易宛如進入龜兔賽跑局勢，根據房仲業統計旗下各店頭5月交易量，發現過去帶頭衝的台南、高雄2縣市，反而陷入停滯，甚至較上月「倒退嚕」的現象最鮮明，其中高雄市交易量月減約12.3%、台南市月減近2成。而全台最「給力」的區段在新北市，交易量較4月，月增近15%。業者分析，5月北台灣市況加熱，應屬落後補追的狀況，「而總統大選議題持續發酵，買方是否轉為觀望、及對價格的認知，是下半年交易成功與否的關鍵。」

根據中信房屋統計，5月累計至30日為止，六都各店頭交易量，平均與4月並無太大差異，但對比去年同期，量體平均成長1成。其中，新北市對比上月表現最佳，量增約14.9%，台南市月減率最高，達19.8%，另外，高雄市成交量月減率也超過1成，六都幾乎呈現「北熱南冷」的態勢。

中信房屋副總經理張世宗表示，農曆年後，全台房地產交易迅速升溫，各區域交易量多為成長格局，但自5月份開始，成交量出現震盪現象，「南部地區因為連日大雨，或者因為高雄市長韓國瑜，對於參選總統的討論，引發在地居民對於經濟環境的觀望，使得表現不如預期。」

張世宗也強調，六都之中雖有各月表現不一的現象，但除台南市年增率倒退15%最為鮮明外，其餘各區仍是呈現盤整、或者向上格局，「因為總統大選議題持續發酵，買方對房市是否轉為觀望，以及買賣雙方對房地產交易熱度、和房價認知，能否進一步消弭差距，都是下半年需要面對的課題。」