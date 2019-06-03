香港開放申請59折購屋4898套　首日申請表遞交達2.3萬

▲香港的房價所得比約為20.9倍。（圖／記者曾俊豪攝）



大陸中心／綜合報導

香港新一期市價59折售屋計畫30日開放申請，提供4871間房屋與先前剩餘的27套重售屋，累計共4898套居屋開放申請。截至當天下午5點，樂富房委會客務中心共發出15.7萬份空白申請表，加上網路申請的數量，當天共收到2.3萬餘份購屋申請。

香港最新一期居屋30日起接受申請，時間從5月30日開始至6月12日截止。據了解，本期的6個屋苑（由一幢或多幢住宅建築物組成，附近設有停車場、商場等功能建設的複合式建築）共提供4871套房屋，實用面積約在25.6至52.8平方米（7.74坪到15.9坪左右）不等，售價方面則是港幣156萬到529萬元（新台幣628萬元到2128萬元）之間。此外，這次還有5個先前的居屋項目共27套重售房屋在本期開放申請。

▼香港房價在Demographia研究機構的定義中，屬於「極度負擔不起」的程度。（圖／記者曾俊豪攝）



這次居屋抽籤是首次開放電子申請；不過，申請者要在45分鐘內完成表格填寫，且期間不能儲存資料，一旦閒置超過2分鐘，將被系統中止申請手續。

樂富房委會客務中心統計，從30日開放申請後，截至下午5點，共發出15.7萬份申請表；而網路申請方面則收到1.4萬份居屋及7000份白居二（白表居屋第二市場計劃）的申請。

香港《商報網》報導，有排隊的婦人指出，自己一家4口居住在約27.9平方米（約8.4坪）大小的公宅中，這次來抽籤是替即將大學畢業的女兒提交「白表」（一般符合資格居民）的申請表。

她提到，自己是看中屋苑型的樓房，所以就算機會很小，還是會來嘗試，因為「現在樓價較高，沒有辦法為子女購買私人房屋」。