危老時程獎勵容積再延期？　營建署說話了

▲中和南山段危老建築進行拆除作業。（圖／翻攝自臉書）



記者黃靖惠／綜合報導

為了鼓勵老舊危險建築重建，政府修訂危老條款容積獎勵達40％，其中10％時程獎勵容積至明年5月截止，近期不動產界大老陸續呼籲「應再延長3年」，不過今天營建署表示，為鼓勵所有權人更積極整合，目前並未考量修法延長。

「都市危險及老舊建築物加速重建條例」有法定容積獎勵30％、放寬高度限制及住宅區建蔽率、提供重建期間地價稅及改建後房屋稅減免3大誘因，另外為了吸引民眾積極參與，另祭「時程獎勵」方案到明年5月9日前，提出重建計畫申請者，再有額外增加10％法定容積獎勵，換句話說，就是提高容積獎勵上限到40％。

但危老重建須取得100％土地及建築物所有權人同意，且得耗費時間進行住戶溝通與意見整合，因而許多建商為了想吃下這塊大餅，加緊腳步整合土地，頻頻呼籲政府應該延長，不過今天營建署卻回應表示，目前並未考量修法延長。

營建署都市更新組長王武聰說明，當初為了鼓勵民眾積極改建危險老舊建物，所以多訂定10％時程獎勵，如今如果延長則會失去當初獎勵美意。

營建署強調，目前距危老條例時程獎勵截止尚有11月，且依危老條例規定，民眾於期限前將重建計畫掛件申請，即可額外享有該10％容積獎勵，縱使期限過後，也仍有最高基準容積30％獎勵。

王武聰說明，危險老舊房屋是用危老條例改建，相較於都更條例來得更簡單、快速且擁有一樣的獎勵容積，平均每月有20多件核准案，如果是為了等合併鄰地並非危老條例主要協助重建對象，建議可改依都市更新條例規定辦理。

他也舉例，北市雖然危老重建因修法問題起步較慢，但申請件數並未比較少，截至今年5月，北市核准16件、台中14件、新北市6件為六都申請最多3個縣市。

不論危老或都更均可達到改善居住安全與環境目的，所有權人應綜合評估個案整合情形、規模大小、時間成本、費用負擔及獎助項目等因素決定。

營建署呼籲，民眾如對自家建築安全有疑慮時，仍應先辦理耐震初步評估。內政部已於昨日部務會議通過，今年將原有每件補助費用6000元至8000元提高為1萬2千元至1萬5千元，降低民眾經濟負擔。