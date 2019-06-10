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超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳

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超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲把握「最大視覺、最少工時、最小預算」的原則，8hrs就能讓家裡換然一新。（圖／記者廖明慧攝）

記者廖明慧／綜合報導

無論是新大樓或老公寓，裝潢只要把握「最大視覺、最少工時、最小預算」的原則，就能讓家裡換然一新，兩房一廳大約只要8hrs的時間。「最大視覺、最少工時、最小預算」的「關鍵部位」就是地板。上班太忙無法監工？施作粉塵難以清掃？許多民眾會以為鋪設地板相當耗時耗力又所費不貲，第一個念頭可能就是得先移走所有的傢俱。但其實台灣技術工法走在世界前端，PVC地板無須搬家即可施作，無氣味、無粉塵，施作完成馬上就能把傢俱歸位，而且不用特別打掃，上午施工晚上翹腳喝咖啡。 

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲台灣品牌技術進步，不僅施作速度快，且無毒無塵，家中有幼兒也不用擔心。（圖／部落客授權提供，請勿翻攝以免侵權）

商用地板走入客廳
 由於台灣氣候潮濕，實木地板保養不易，耐磨性也較差，尖銳物品掉落或拖拉重物便會有所損傷，因此近年流行PVC地板。PVC材質具有耐磨、防火、抗潮、抗噪等特性，也不會有蛀蟲的煩惱，過去廣泛使用在商業和教育空間，例如咖啡廳、機場、辦公大樓、圖書館等，耐磨層0.3mm-0.7mm，可輕鬆應付人來人往的環境；此外，由於清潔容易，在台灣也廣受醫療院所採用。

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲商用地版走入客廳！由於價格實惠、耐用、百種花色，成為近年超夯的裝潢材質。（圖／部落客授權提供，請勿翻攝以免侵權）

文青、工業、簡約廣受歡迎
 近年居家與商用空間同步流行，文青、工業、簡約廣受歡迎，在花色上，除了在大型賣場都可找到基本的深／淺木紋之外，PVC地板在花色上有自然石紋、復古懷舊木紋，上百種款式與歐洲同步，

鋪上「底料」保護原本的地板
 許多民眾擔心鋪上新地板後原本的地磚就會會懷，若未來有還原原本地磚的可能（例如租賃房屋要恢復原狀交還屋主），施作時可選擇加鋪底料，把底料翻起就能馬上恢復原狀。另一種狀況也很適合鋪底料，就是預計三五年後還想換新花色，但又不想地板一層一層疊上去越疊越高（可能會卡到門），這種狀況就很適合用底料，因為撤掉底料之後再鋪上新的就沒有「墊高」的問題。

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲15年老屋改裝前的樣貌。（圖／記者廖明慧攝，以下同）

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲先鋪上底料保護原本的地板。

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲在底料上塗上無毒環保膠。

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲連抽屜都可黏貼，讓視覺有一致性。

超省錢裝修！只要改變1個地方　老屋1天變身文青咖啡廳 。（圖／記者廖明慧攝）

▲8小時後完成！陰暗老屋立刻明亮又文青。

DIY比較划算？還是交給專業？
 自己當室內設計師已是流行趨勢，過去，許多民眾認為自己施工會比較省錢，然而現在大品牌的趨勢是連工帶料由自己的工班施作，消費者不妨多方比價，由專業師傅施工有時會比自己DIY還實惠。專業施工還有其他好處，如效率和精緻度都較高、坪數拿捏也較準確、避免廢料增加成本...等。

▲免搬家，只要移開家具就能施作。（影／部落客授權提供，請勿翻攝）

關鍵字：修繕地板裝潢居家佈置

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