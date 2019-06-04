打拚10年換來31年海砂屋！水泥一掰就碎…蘆洲水電工哭了：不敢讓孩子知道

▲王先生伸手在天花板上輕輕一剝，竟掰下整塊水泥。（圖／東森新聞，下同）

記者莊智勝／新北報導

10多年來的努力全化成灰！新北市一名王先生控訴，夫妻倆為了3個孩子打拼多年，好不容易存到200萬頭期款，買下位於蘆洲的31年中古屋，怎料交屋後才發現房子竟然是「海砂屋」，天花板上的水泥宛若是餅乾一樣，伸手輕輕一剝就能整塊掰下，不知道該如何是好；說到激動處，王先生還忍不住泛淚，「我想要的只是一個安全、可以遮風避雨的家！」

王先生沉痛地表示，自己擔任水電工，而妻子則在市場賣菜，夫妻倆育有3名子女，多年來都靠著租屋、省吃儉用度日，打拚了10多年，為了就是圓一個「家的夢想」。

在辛苦工作存下200萬頭期款後，王先生買下了蘆洲一戶要價700多萬的31年中古屋，原本看房時，外觀、結構都好好的，房子也整理過，屋況良好又乾淨，豈料交屋後卻是狀況不斷，「你看這邊，原本有一個衣櫃，但我們把它拆掉的時候，才發現後面牆壁有非常嚴重的壁癌！」

▲在衣櫃搬走後，才發現後方牆壁有嚴重壁癌。

王先生指出，房子的真實屋況全被裝潢蓋住，當下看房時根本就看不出來，直到交屋後才發現天花板鋼筋、水泥裸露，甚至伸手輕輕一剝，還能從天花板掰下整塊水泥，「這個會砸下來，萬一真的住人，那還得了！」事後王先生請人到家裡鑑定，發現房子氯離子含量明顯超標，這才終於確定自己買到了海砂屋。

詢問房仲及賣房的屋主，雙方紛紛表示毫不知情；王先生無助地說，夫妻倆收入不固定，還有3個孩子要養，努力攢了10多年的存款一夕之間化為烏有，如今租屋處的房東還催著他快點搬家，一家人真的不知道該要住哪，「我一個月房貸2萬多，租金又1萬多，還要找房、還要養小孩，真的好無力！」

▲看房時屋況都被裝潢蓋住，直到交屋後才知自己買到海砂屋。

說著說著，身為一家之主的王先生忍不住落下男兒淚，「這個不能讓孩子知道，我都自己靜靜地來，有時候坐在這，也不知道發什麼呆，只能看著房子這樣，也很累！」王先生說，自己好不容易才買了一間房子，為的就是要讓孩子有一個家，不用在外租屋還遭房東驅趕，但如今這樣一個簡單的夢想，卻都成了奢求。

對此，房仲也表示，王先生得知買到的是海砂屋後不敢要、也不敢住，希望賣家原價買回，在經過協調後，王先生希望賣家可以降價290萬，但仍然沒有達成協議，未來仍會盡最大努力協調，希望雙方都能得到滿意的結果。

▲王先生眼眶泛淚，坦言買到海砂屋一事不敢讓孩子知道，只能自己靜靜坐在屋內發呆。