包租代管不接地氣　房產大老批4大敗筆浪費納稅人血汗錢

▲高雄市「包租代管」模式興辦社會住宅。 （圖／資料照片）

記者詹宜軒／台北報導

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮，今日針對包租代管業者出包頻頻一事，直指該法4大敗筆。其一，他認為，「包租代管，僅是為『空屋移轉社宅』掩飾政績。」李同榮進一步解釋，「蔡政府上任，信誓旦旦要完成8萬戶空屋，為社會住宅。其中，2018年6月正式立法執行的《租賃專法》，有4分之3法條都是為『包租代管』客製而設。」但最大的問題是，很難找到空屋願意移轉為社宅出租，因此政府不斷的加碼獎勵、與放寬限制，甚至放鬆稽查制度，等同為不肖業者與房東大開後門。

第二，《租賃專法》明訂，包租代管適用標的範圍，包括頂樓加蓋違建部分、及未符合土地使用管制的建物，李同榮說：「加蓋的違建，不是要拆除嗎？違法房東不但不顧租客安全，還可得到政府減稅丶租金補貼等獎勵，這是多麼矛盾的政策？」

第三，政府編列龐大預算，為的就是達成8萬戶空屋，移轉目標，但現行已領獎勵的3000多戶中，70%以上並非空屋，李同榮說：「等同拿現行租賃市場的房東與房客，向政府領獎，因此才會有假合約、真詐領的事件發生。」

第四，空屋移轉社宅政策，理論重於實務。其一是空屋持有者，持有物件的動機通常為保值，若以提高持有稅相逼，也只會將物件逼入交易市場；其二是空屋多數偏向中大坪數，對弱勢的租屋者，根本不符合其需求。

「知錯、又不改。」李同榮痛批該法現況，幾乎是「費力製造假政績」，若不修正，等同是在浪費納稅人血汗錢。

▼吉家網不動產董事長暨房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮。（圖／記者陳佩儀攝）