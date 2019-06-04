前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

▲北市仍有83筆土地找不到主人，此為示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者黃靖惠／綜合報導
全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。
世邦魏理仕（CBRE）發佈「2019年上半年不動產投資市場概況」，今年前4個月全台商用不動產及土地總交易金額，達1199億元，與去年同期相比，交易金額增長161%。其中，工業地交易金額占281億元。
據了解，2016年工業土地交易金額468億元，達到最高峰，隨後，因本土建商縮手，因而減量。去年，台商陸續將部分產業，遷回台灣設廠，推升工業地產交易量，今年則延續前年度的強勁表現，工業土地成交金額，因而有25%的成長。
世邦魏理仕台灣研究部董事李嘉玶表示，中美貿易影響，台商已陸續回流置產，建商積極獵地，前4月延續前年度強勁表現，預測今年全年交易量，有望突破3100億元，「但同樣要提醒，下半年可能因選舉，影響交易量。」
最近10年，工業用地交易有6成集中雙北、桃園及高雄市，李嘉玶表示，工業地買方類型結構已與5年前不同，以往壽險業者占大宗，如今自用型買方，占近半數，以製造業者為主，跟著帶動其他產業投資人出手，像是不動產產投資公司、機構、財團法人等，也代表市場觀望氣氛，逐步褪去。