打敗東京、紐約排名亞洲第2　北市超級富豪密集度高

▲台灣隱形超級富豪多，北市就有1519人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

台灣隱形超級富豪多，北市就有1519人，換算下來，每10萬人就藏57個超級富豪，密度排名亞洲第2，甚至高於香港、東京、紐約，而瑞普萊坊今天發表2019年《財富報告》指出，去年全球淨資產超過美金3千萬元超級富豪將近20萬人，其中台灣有1781人，排名世界第19名，年增4％，且持有自用住宅5.4戶，位居沙烏地阿拉伯之後，排名全球第2。

《財富報告》指出，歐洲是最富裕的區域，超級富豪人數佔全球36%；從各國人數分析，美國一枝獨秀，總人數達4萬7127人，其次日本的1萬8534人，中國9千953人排第5，預期未來5年人數將增加22%。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，全台千名超級富豪中，北市就佔1519人，約佔全台85%，人數高居全球第11、亞洲第7。

以人數分布密度來看，台北市每10萬人就有57個超級富豪，亞洲排名第2，與大阪齊名，僅次新加坡，甚至高於香港、東京、紐約。

在歐洲、亞洲全球超級富豪將房地產視為最重要累積財富工具，而台灣富豪們在面對多變的投資環境，今年布局策略越趨保守。黃舒衛表示，富豪們仍以「現金為王」策略明確，投資型房產獲利了結的氣氛濃厚，惜售心態濃，因此價格下修機會小。

調查指出，全球超級富豪平均擁有2.9戶住宅，今年則提升到3.6戶，台灣富豪住宅擁有數量，也從4.3戶增加到5.4戶，排名晉升到全球第2名。

未來1年購置國內住宅的需求，全球富豪持平，但台灣從22%降到全亞洲最低的16%。瑞普萊坊推估，北市豪宅有250戶左右的潛在需求，若與近期每年交易220戶來看，再加上遞延買盤，預估豪宅交易價量尚稱平穩。