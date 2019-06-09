台糖智慧綠能宅2020年底完工　租金收益上看6000萬元

▲台糖公司智慧綠能循環住宅園區將在2020年底完工，可望為台糖帶進每年至少6000萬元的租金收入。(圖／台糖提供)

記者林淑慧／台北報導

循環經濟正夯，台糖公司今（4）日表示，配合台南沙崙綠能科學城政策，打造智慧綠能循環住宅，預計2020年底完工，採「以租代售」型態來經營，預估可為台糖帶來每年至少6000萬元的租金收益。

台糖公司副總經理兼發言人顧孝柔表示，台糖智慧循環住宅配合沙崙綠能科學城政策，運用創新思維及友善環境態度興建，並導入循環經濟理念，「以租代售」型態來經營，不僅滿足科學城進駐人員居住需求，將成為國際首創劃時代的標竿建築。

依據台糖規劃，智慧綠能循環住宅園區，共提供351戶安居住宅，創新翻轉建業現行線性規劃設計模式，改以3R思維將循環經濟導入建築環境，開展出「BIM應用於建材銀行」、「建材護照」、「預鑄化模組化」等創新模式。

▲台糖公司規劃台南沙崙智慧綠能循環住宅，使用可拆解且低碳之建材，打造生態建築。(圖／台糖提供)

顧孝柔說，綠能循環住宅所使用之建材符合可拆解、回收再製成或重新組裝再利用的特性，且有完整的使用歷程以提升循環及零廢棄物的意識，並於中庭規劃雨水、中水、廚餘回收再利用的「共享農園」，創造資源循環的環境，改採循環經濟的理念「以租代售」，開創國內循環住宅環境的新起點。

台糖表示，智慧綠能循環住宅園區，共有一房、二房及三房的房型，坪數包括7坪、25坪及30坪，租金價格依據房型不同，套房房型月租金約在10000元以下，30坪的三房房型租金約在20000元以上，租期至少須在一個月以上。